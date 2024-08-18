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Огонь не могут потушить до сих пор: в ГУР раскрыли детали "бавовны" в Ростовской области

Юрий Берендий
18 августа 2024, 19:57
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Дроны ГУР атаковали нефтебазу в Ростовской области России, которая работала на военно-промышленный комплекс страны-агрессора.
Огонь не могут потушить до сих пор: в ГУР раскрыли детали 'бавовны' в Ростовской области
ГУР ударили дронами украинского производства по объекту на Ростовщине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Telegram

В ночь на 18 августа, дронами Главного управления разведки Минобороны Украины был нанесен удар по нефтебазе "ФГКУ комбинат "Кавказ", неподалеку от Пролетарска Ростовской области. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источники в ГУР.

"Упомянутая нефтебаза работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск", - отметил источник.

Кроме того, в ГУР добавили, что атака на нефтебазу в Ростовской области была осуществлена с использованием дронов украинского производства.

видео дня

Детали относительно поражения нефтебазы пока уточняются.

Тем временем местные телеграм-каналы сообщают, что очевидцы слышали как минимум три взрыва в районе объекта, после чего загорелись резервуары с горючим. Пожар на месте происшествия до сих пор пытаются ликвидировать.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Где расположены НПЗ на территории России / Главред

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Взрывы в России - что известно об ударах по нефтебазам РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 18 августа, беспилотники нанесли удар по нефтебазе в Пролетарске Ростовской области России. После атаки на объекте вспыхнул масштабный пожар, который был виден за сотни метров.

Генштаб ВСУ подтвердил атаку на нефтебазу в Ростовской области в ночь на 18 августа.

В целом, по состоянию на 24 июня было поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз России. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об этом 24 июня, поздравив воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с тридцатой годовщиной ЦСО.

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ГУР бавовна в России
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