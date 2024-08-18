Россияне сбросили авиабомбы на Сумщину: есть жертвы, под завалами люди

Российская армия жестоко атаковала Сумскую область днем 18 августа.

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В Сумах РФ сбросила КАБ / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, УНИАН

Днем 18 августа российские оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на Белополье, что в Сумской области. Предварительно известно о погибших и пострадавших.

По официальной информации, на месте работают все необходимые службы. Оказывается медицинская помощь, проводятся аварийно-спасательные работы. Сейчас последствия вражеской атаки уточняются, сообщили в Сумской ОГА.

В ОГА сообщили также, что под завалами зданий могут быть люди.

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Что известно об управляемых авиабомбах РФ / Инфографика: Главред

Что такое КАБ? КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия. Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

В Сумской областной военной администрации также сообщили, что на месте удара работают все необходимые службы.

Напомним, что 6 августа россияне атаковали Сумы ракетами и КАБами. В городе прозвучала серия мощных взрывов, которые были слышны в разных районах города. Сообщалось, что работали украинские силы ПВО.

На Сумщине россияне впервые применили новое гибридное оружие. Оккупанты запустили универсальные межвидовые планировочные боеприпасы, определенный гибрид между бомбой и ракетой. Их было запущено 11 штук на Сумскую область.

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