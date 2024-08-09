В Сумской области россияне впервые применили новое гибридное оружие: сбросили 11 бомб

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх рассказал, что на Сумщине враг впервые применил новые бомбы.
"Сегодня в течение дня на Сумщине враг впервые применил новые бомбы - универсальные межвидовые планировочные боеприпасы, определенный гибрид между бомбой и ракетой. Их было запущено 11", - рассказал начальник Сумской ОВА в эфире телемарафона "Єдині новини".
Что происходит на Сумщине
Напомним, что аналитики ISW заявили о том, что оккупанты продвигаются на трех направлениях и "бросили взгляд" на Сумщину. Кроме штурмов на восточном и южном направлениях, вражеская армия предприняла попытку прорваться в три населенных пункта на севере Украины.
Российские оккупанты обстреляли центр Глухова в Сумской области. В результате обстрела погиб ребенок, еще 12 гражданских получили ранения. Также в результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин и транспортные средства.
В Сумской области объявили масштабную эвакуацию. Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил, что в 23 населенных пунктах пяти громад Сумского района будет проведена обязательная эвакуация населения. Речь идет об эвакуации около 6 тысяч человек.
Кто такой Владимир Артюх?
Владимир Николаевич Артюх (8 мая 1958, Благовещенск, Амурская область) - украинский общественно-политический деятель, военнослужащий, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины. С 12 апреля 2023 года кандидат военных наук. Председатель Сумской ОГА и является полным кавалером ордена "За заслуги", пишет Википедия.
Больше военных новостей:
- "Не налет, а вторжение": к боям присоединилась одна из сильнейших бригад ВСУ - Forbes
- "Прорыв" границы РФ: в CNN раскрыли, для чего ВСУ прорвались под Курском
- Зеленский созвал Ставку: обсудили действия ВСУ на участках, с которых РФ била по Украине
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред