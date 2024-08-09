В Сумской области россияне впервые применили новое гибридное оружие: сбросили 11 бомб

В Сумской области российские оккупанты впервые применили новые бомбы по населению.

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Сумскую область обстреляли новым оружием / коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/Sumy_news_ODA

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх рассказал, что на Сумщине враг впервые применил новые бомбы.

"Сегодня в течение дня на Сумщине враг впервые применил новые бомбы - универсальные межвидовые планировочные боеприпасы, определенный гибрид между бомбой и ракетой. Их было запущено 11", - рассказал начальник Сумской ОВА в эфире телемарафона "Єдині новини".

Что происходит на Сумщине

Напомним, что аналитики ISW заявили о том, что оккупанты продвигаются на трех направлениях и "бросили взгляд" на Сумщину. Кроме штурмов на восточном и южном направлениях, вражеская армия предприняла попытку прорваться в три населенных пункта на севере Украины.

видео дня

Российские оккупанты обстреляли центр Глухова в Сумской области. В результате обстрела погиб ребенок, еще 12 гражданских получили ранения. Также в результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин и транспортные средства.

В Сумской области объявили масштабную эвакуацию. Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил, что в 23 населенных пунктах пяти громад Сумского района будет проведена обязательная эвакуация населения. Речь идет об эвакуации около 6 тысяч человек.

Кто такой Владимир Артюх? Владимир Николаевич Артюх (8 мая 1958, Благовещенск, Амурская область) - украинский общественно-политический деятель, военнослужащий, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины. С 12 апреля 2023 года кандидат военных наук. Председатель Сумской ОГА и является полным кавалером ордена "За заслуги", пишет Википедия.

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