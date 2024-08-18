В Ростовской области РФ дроны ударили по нефтебазе: дым и огонь видны за сотни метров

В ночь на воскресенье, 18 августа, беспилотники ударили по нефтебазе в Пролетарске Ростовской области страны-агрессора России. После атаки на объекте возник масштабный пожар.
Дым и огонь от пожара был заметен за сотни метров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В то же время губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram заявил, якобы силы ПВО отбили атаку дронов, а пожар, мол, возник из-за падения обломков.
"На юго-востоке Ростовской области силами ПВО также была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных", - написал Голубев.
Позже он отметил, что тушение пожара было приостановлено из-за повторной атаки беспилотников.
В российских пропагандистских СМИ сразу начали обвинять в атаках ВСУ.
Предварительно известно, что произошло попадание в сразу в два резервуара с нефтью на предприятии "Кавказ".
Смотрите видео пожара на нефтебазе в Ростовской области:
Взрывы и пожары в России - последние новости
Ранее сообщалось, что Россия накрыла ФАБами своих пропагандистов во Льгове. Рупоры Кремля фактически зафиксировали, как их боевая авиация "сносит" российский город.
Также ранее стало известно, что в РФ упал бомбардировщик Ту-22М3. Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 упал на безлюдной местности, на земле разрушений нет, сказали в Министерстве обороны оккупантов агрессора России.
Позже появились новые подробности падения бомбардировщика Ту-22М3 в России. Четверо членов экипажа катапультировались, но одного из них это не спасло.
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