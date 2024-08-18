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В Ростовской области РФ дроны ударили по нефтебазе: дым и огонь видны за сотни метров

Алёна Воронина
18 августа 2024, 09:09
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Произошло попадание сразу в два резервуара с нефтью на предприятии "Кавказ".
Атака дронами в Ростовской области
В Ростовской области РФ дроны ударили по нефтебазе/ коллаж: Главред, фото: Telegram

В ночь на воскресенье, 18 августа, беспилотники ударили по нефтебазе в Пролетарске Ростовской области страны-агрессора России. После атаки на объекте возник масштабный пожар.

Дым и огонь от пожара был заметен за сотни метров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В то же время губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram заявил, якобы силы ПВО отбили атаку дронов, а пожар, мол, возник из-за падения обломков.

видео дня

"На юго-востоке Ростовской области силами ПВО также была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных", - написал Голубев.

Позже он отметил, что тушение пожара было приостановлено из-за повторной атаки беспилотников.

В российских пропагандистских СМИ сразу начали обвинять в атаках ВСУ.

Предварительно известно, что произошло попадание в сразу в два резервуара с нефтью на предприятии "Кавказ".

Пожар на нафтобазе в Ростовской области
Пожар на нефтебазе в Ростовской области/ скрин

Смотрите видео пожара на нефтебазе в Ростовской области:

Взрывы и пожары в России - последние новости

Ранее сообщалось, что Россия накрыла ФАБами своих пропагандистов во Льгове. Рупоры Кремля фактически зафиксировали, как их боевая авиация "сносит" российский город.

Также ранее стало известно, что в РФ упал бомбардировщик Ту-22М3. Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 упал на безлюдной местности, на земле разрушений нет, сказали в Министерстве обороны оккупантов агрессора России.

Позже появились новые подробности падения бомбардировщика Ту-22М3 в России. Четверо членов экипажа катапультировались, но одного из них это не спасло.

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