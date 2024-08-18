В Ростовской области РФ дроны ударили по нефтебазе: дым и огонь видны за сотни метров

Произошло попадание сразу в два резервуара с нефтью на предприятии "Кавказ".

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В Ростовской области РФ дроны ударили по нефтебазе/ коллаж: Главред, фото: Telegram

В ночь на воскресенье, 18 августа, беспилотники ударили по нефтебазе в Пролетарске Ростовской области страны-агрессора России. После атаки на объекте возник масштабный пожар.

Дым и огонь от пожара был заметен за сотни метров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В то же время губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram заявил, якобы силы ПВО отбили атаку дронов, а пожар, мол, возник из-за падения обломков.

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"На юго-востоке Ростовской области силами ПВО также была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных", - написал Голубев.

Позже он отметил, что тушение пожара было приостановлено из-за повторной атаки беспилотников.

В российских пропагандистских СМИ сразу начали обвинять в атаках ВСУ.

Предварительно известно, что произошло попадание в сразу в два резервуара с нефтью на предприятии "Кавказ".

Пожар на нефтебазе в Ростовской области/ скрин

Смотрите видео пожара на нефтебазе в Ростовской области:

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