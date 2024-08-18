РФ атаковала Киев дронами и северокорейскиой ракетой KN-23: что известно о последствиях

Около пяти часов утра в воскресенье, 18 августа, российские оккупанты атаковали Киев с воздуха - враг применил баллистическое вооружение для нанесения ракетного удара по Киеву. Также были запущены дроны.
Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, страна-агрессор РФ в третий раз подряд, скорее всего, применила северокорейские баллистические ракеты типа KN-23.
"Это уже третий обстрел баллистикой столицы в августе с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой. Этот удар, по предварительным данным, был практически идентичен двум предыдущим", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, баллистические ракеты были сбиты на подлете к столице.
"Кроме того, практически одновременно с баллистикой, в сторону Киева входило несколько ударных БПЛА врага. Все дроны противника были уничтожены далеко за пределами города", - добавил Попко.
В Киеве не зафиксированы разрушения, информация о пострадавших не поступала.
Ракетные удары РФ по Украине
Военный эксперт Александр Коваленко считает, что Украине грозит массированный ракетный удар. У страны-агрессора РФ имеется потенциал в 130 ракет разного типа. При этом задействовать весь этот ударный потенциал одновременно Россия не сможет по причине износа носителей. Эксперт также уверен, что, как и к любому другому ракетному удару, сопровождение будут оказывать дроны-камикадзе Shahed-136.
Как сообщал Главред, ночью 15 августа оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. РФ выпустила по территории нашего государства 3 ракеты Х-59 и 29 дронов "Шахед".
Последняя массированная атака на Киев состоялась 8 июля - тогда российские оккупанты нанесли ракетный удар по большой детской больнице "Охматдет". Удар был нанесен именно в то время, когда в больнице и возле нее находилось много людей.
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