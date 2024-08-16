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В РФ рухнул бомбардировщик Ту-22М3: появились новые подробности

Анна Ярославская
16 августа 2024, 08:48
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Четверо членов экипажа катапультировались, но одного из них это не спасло.
Падение Ту-22М3
В РФ рухнул самолет Ту-22М3 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

В четверг, 15 августа, в стране-агрессоре России загорелся в воздухе и упал во время тренировочного полета военный бомбардировщик Ту-22м3. Новыми деталями авиакатастрофы поделился губернатор Иркутской области РФ Игорь Кобзев.

По его словам, работы на месте падения самолета продолжались всю ночь. Четверо членов экипажа катапультировались. Один российский летчик погиб.

"К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию предоставляют органы военного командования Минобороны России. Искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика. Это действительно тяжелая потеря", — написал Кобзев.

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По его словам, других пострадавших пилотов госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

"Специалисты сейчас должны определить точную причину катастрофы. Вчера предварительной версией была техническая неисправность", — добавил губернатор.

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Самолеты Ту, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

Отметим, самолет Ту-22М3 – носитель ракет Х-22, которые воздушно-космические силы оккупантов применяют для ударов по Украине.

Смотрите видео - Так выглядит российский Ту-22М3 после падения:

Скриншот

Удар по аэродрому "Оленья"- что известно

27 июля украинские дроны поразили российский стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 на аэродроме "Оленья". Атака произошла вблизи Оленегорска, где базируется стратегическая авиация России.

Источник в украинской разведке сообщает, что 24 июля также в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома Министерства обороны РФ "Кряж" в Самаре.

Также военный эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что удар по аэродрому "Оленья" может быть более разрушительным для россиян, чем сейчас известно Украине. Во время этой атаки украинские дроны впервые залетели на расстояние 1800 км.

Позже представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что на аэродроме "Оленья" поразили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

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