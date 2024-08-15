Такими самолетами враг бомбит Украину: в РФ рухнул бомбардировщик Ту-22М3, детали

В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Самолет – носитель ракет Х-22, которые воздушно-космические силы оккупантов применяют по Украине.
Как сообщает РБК со ссылкой на Минобороны РФ, бомбардировщик разбился в Иркутской области.
Экипажу удалось катапультироваться.
Согласно предварительной информации, причиной падения боевого самолета стала техническая неисправность.
Смотрите видео падения бомбардировщика Ту-22М3:
Бомбардировщик рухнул в безлюдном месте, разрушений на земле не зафиксировано.
Кадры с места падения военного самолета Ту-22М3:
Губернатор Иркутской области Кобзев заявил, что нашли всех четырех пилотов. Они живы.
Удары Украины по стратегическим бомбардировщикам Ту-22М3 в России – главные новости:
Как стало известно 27 июля нанесли удары по российскому стратегическому бомбардировщику Ту-22М3, который базировался на аэродроме Оленья, откуда взлетают боевые самолеты, чтобы бомбить Украину.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили удар по вражескому Ту-22М3. Попадания по военному аэродрому и НПЗ в разведке назвали "олимпийским достижением".
В РФ повредили сразу два Ту-22М3, сообщили позже в ГУР. Теперь врагу понадобится несколько месяцев, чтобы восстановить самолеты.
Что такое самолет Ту-22М
Ту-22М ("изделие 45", по кодификации НАТО: Backfire) — советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ядерное оружие, сообщает "Википедия".
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