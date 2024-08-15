УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Такими самолетами враг бомбит Украину: в РФ рухнул бомбардировщик Ту-22М3, детали

Андрей Ганчук
15 августа 2024, 17:59обновлено 15 августа, 18:38
165
Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 упал на безлюдной местности, на земле разрушений нет, сказали в Министерстве обороны оккупантов агрессора России.
Ту-223М
Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области / Скриншот

В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Самолет – носитель ракет Х-22, которые воздушно-космические силы оккупантов применяют по Украине.

Как сообщает РБК со ссылкой на Минобороны РФ, бомбардировщик разбился в Иркутской области.

Экипажу удалось катапультироваться.

видео дня

Согласно предварительной информации, причиной падения боевого самолета стала техническая неисправность.

Смотрите видео падения бомбардировщика Ту-22М3:

Падение ту
Самолет потерпел крушение в Иркутской области / Скриншот Главред

Бомбардировщик рухнул в безлюдном месте, разрушений на земле не зафиксировано.

Кадры с места падения военного самолета Ту-22М3:

Кадры с места
На месте падения Ту-22М3 пожар / Скриншот Главред

Губернатор Иркутской области Кобзев заявил, что нашли всех четырех пилотов. Они живы.

Удары Украины по стратегическим бомбардировщикам Ту-22М3 в России – главные новости:

Как стало известно 27 июля нанесли удары по российскому стратегическому бомбардировщику Ту-22М3, который базировался на аэродроме Оленья, откуда взлетают боевые самолеты, чтобы бомбить Украину.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили удар по вражескому Ту-22М3. Попадания по военному аэродрому и НПЗ в разведке назвали "олимпийским достижением".

В РФ повредили сразу два Ту-22М3, сообщили позже в ГУР. Теперь врагу понадобится несколько месяцев, чтобы восстановить самолеты.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Какие самолеты использует РФ для ударов по Украине / Инфографика Главреда

Что такое самолет Ту-22М

Ту-22М ("изделие 45", по кодификации НАТО: Backfire) — советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ядерное оружие, сообщает "Википедия".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России ВКС России
Реклама

Главное за день

РФ критически приблизилась к Покровску, осталось 10 км: в ГВА встревожили заявлением

РФ критически приблизилась к Покровску, осталось 10 км: в ГВА встревожили заявлением

18:21 Украина
Такими самолетами враг бомбит Украину: в РФ рухнул бомбардировщик Ту-22М3, детали

Такими самолетами враг бомбит Украину: в РФ рухнул бомбардировщик Ту-22М3, детали

17:59 Мир
ВСУ могут использовать британское оружие в РФ, но есть исключение - Минобороны Британии

ВСУ могут использовать британское оружие в РФ, но есть исключение - Минобороны Британии

17:34 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Умер Кончаловский: в семье путиниста Михалкова случилось горе 14568

Умер Кончаловский: в семье путиниста Михалкова случилось горе

У наступления ВСУ под Курском наметилась логика: куда идут войска 5487

У наступления ВСУ под Курском наметилась логика: куда идут войска

Чернышев срочно прервал траур: жена Пескова сильно заболела 3751

Чернышев срочно прервал траур: жена Пескова сильно заболела

В тяжелом состоянии: жена бросила больного Преснякова на произвол судьбы 2704

В тяжелом состоянии: жена бросила больного Преснякова на произвол судьбы

Последние новости

18:40

Деревянный макет: как РФ скрывает затопление подводной лодки Ростов-на-Дону

18:21

РФ критически приблизилась к Покровску, осталось 10 км: в ГВА встревожили заявлением

17:59

Такими самолетами враг бомбит Украину: в РФ рухнул бомбардировщик Ту-22М3, деталиВидео

17:51

Детективов НАБУ призвали проверить схему закупки лекарств для онкобольных в ГП "Медицинские закупки"

17:37

Новый украинский комендант Курской области: что известно о генерале Москалеве

Путин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – КочетковПутин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – Кочетков
17:34

ВСУ могут использовать британское оружие в РФ, но есть исключение - Минобороны Британии

17:33

"Илюха, убегаем": Россия накрыла ФАБами своих пропагандистов во ЛьговеВидео

17:01

Бросил всех волчиц: продюсер рассказал, как Винник убегал из Украины в багажнике

16:56

Украина принуждает Путина к миру: у Зеленского назвали цель операции на Курщине

Реклама
16:55

Наступление РФ "выдыхается": названа главная цель россиян на востоке

16:45

С такой скоростью, как это сделала СБУ, Украина в этой войне обменный фонд еще не пополняла - эксперт

16:43

Лукашенко хочет, чтобы сели за стол переговоров и закончили "драчку" в Украине

16:41

Турецкий мачо Озчивит снимется в российском фильме

16:36

Зеленский призвал Раду принять важный пакет законов: что он предусматривает

16:32

ВСУ окружают райцентр в Курской области: в Bild назвали села, которые потеряла РФ

16:15

Дали фальшивые деньги: alyona alyona рассказала, как ее обманули волонтеры

16:11

"Любит Филлиппок таких голубчиков": Киркоров засветился в объятиях мужчины

16:08

Украина проведет эвакуацию жителей Курской области: в Кабмине раскрыли детали

15:59

"Это безумие - они сбивают своих же": раскрыт существенный недостаток самолетов РФ

15:39

ВСУ зачистили Суджу: в Курской области украинская армия продвинулась вперед

Реклама
15:36

Церковный праздник 15 августа: что запрещено делать на Успение Пресвятой Богородицы

15:35

Военная комендатура в Курской области: Сырский сказал, кто её возглавит

15:21

Отчаяние: жена Виктора Павлика рассказала, что чувствовала из-за диагноза сына

15:17

"Украинцы говорить с ним не будут": в США заявили о бессилии Путина на Курщине

15:11

Войска НАТО в Украине: об отправке своих солдат заговорили в Германии

14:48

Очень сложно удержать позиции: ВСУ перемещаются из-за пожаров на фронте

14:38

Лолита Милявская вышла на сцену без штанов

14:23

ВСУ могли атаковать россиян в Курской области танками Challenger 2 – Sky News

14:08

Ударит +33: Украину скоро накроет невыносимая жара

14:05

"У меня нет мамы": дочь Киркорова совершила каминг аут

14:01

Старт переговоров Украины и РФ: новый обмен пленными уже скоро - FT

13:29

Украинский фронт продолжает крошиться: РФ еще ближе к Покровску - Bild

13:27

Обратился к ВСУ: беглец Олег Винник вышел на связь и заявил о своем возвращении - что с нимВидео

13:26

Взрывы на "Северных потоках": в ОП ответили на обвинения в причастности Украины

13:22

Еще одна категория граждан будет иметь право на отсрочку - детали законопроекта

13:02

"Переобулась": Ани Лорак показалась в желто-голубом наряде и засветила обручальное кольцо

12:39

После операции на Курщине Зеленский может подписать соглашение "землю на землю"

12:39

Чтобы не "угробить" стиралку: можно ли порошок для ручной стирки засыпать в автоматВидео

12:27

Бои в Курской области: РФ перебрасывает новые резервы, в НГУ назвали направление

12:26

Ефросинина vs Остапчук: селебрити надели одинаковые кофточки

Реклама
12:25

Наталья Могилевская впервые показала своего мужа и оставила послание

12:07

"Сорри, Джо": слабость Байдена вдохновила Зеленского наступать на Курщину

11:55

Почему неправильно говорить "банківська карта": какую ошибку допускают многие украинцыВидео

11:35

Оккупанты готовятся к штурмам на одном из направлений фронта: где ждать удара

11:32

У РФ большие проблемы: чем может закончиться наступление ВСУ на Курщине – Bild

11:05

4 причины, почему плохой запах из стиральной машины: несколько правил устранят проблемуВидео

11:03

Самое массовое взятие оккупантов в плен: в руки СБУ сдаются целыми ротами

10:51

Китайский гороскоп на завтра 16 августа: Змеям - оскорбления, Собакам - гнев

10:45

Явное унижение Путина: интересное заявление Литвы об операции ВСУ в Курске

10:15

ВСУ будет сложно удержать позиции на Курщине: в NYT назвали главную опасность

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять