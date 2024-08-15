Такими самолетами враг бомбит Украину: в РФ рухнул бомбардировщик Ту-22М3, детали

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 упал на безлюдной местности, на земле разрушений нет, сказали в Министерстве обороны оккупантов агрессора России.

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Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области / Скриншот

В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Самолет – носитель ракет Х-22, которые воздушно-космические силы оккупантов применяют по Украине.

Как сообщает РБК со ссылкой на Минобороны РФ, бомбардировщик разбился в Иркутской области.

Экипажу удалось катапультироваться.

видео дня

Согласно предварительной информации, причиной падения боевого самолета стала техническая неисправность.

Смотрите видео падения бомбардировщика Ту-22М3:

Самолет потерпел крушение в Иркутской области / Скриншот Главред

Бомбардировщик рухнул в безлюдном месте, разрушений на земле не зафиксировано.

Кадры с места падения военного самолета Ту-22М3:

На месте падения Ту-22М3 пожар / Скриншот Главред

Губернатор Иркутской области Кобзев заявил, что нашли всех четырех пилотов. Они живы.

Удары Украины по стратегическим бомбардировщикам Ту-22М3 в России – главные новости:

Как стало известно 27 июля нанесли удары по российскому стратегическому бомбардировщику Ту-22М3, который базировался на аэродроме Оленья, откуда взлетают боевые самолеты, чтобы бомбить Украину.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили удар по вражескому Ту-22М3. Попадания по военному аэродрому и НПЗ в разведке назвали "олимпийским достижением".

В РФ повредили сразу два Ту-22М3, сообщили позже в ГУР. Теперь врагу понадобится несколько месяцев, чтобы восстановить самолеты.

Какие самолеты использует РФ для ударов по Украине / Инфографика Главреда

Что такое самолет Ту-22М Ту-22М ("изделие 45", по кодификации НАТО: Backfire) — советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ядерное оружие, сообщает "Википедия".

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