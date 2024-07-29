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"Выходные были урожайными": в ГУР подтвердили поражение Ту-22М3 на аэродроме "Оленья"

Руслана Заклинская
29 июля 2024, 13:55
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Поражение российского аэродрома и НПЗ стало "олимпийским достижением" украинских защитников, отметил Андрей Юсов.
'Выходные были урожайными': в ГУР подтвердили поражение Ту-22М3 на аэродроме 'Оленья'
ВСУ повредили Ту-22М3 на российском аэродроме / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Удар по вражескому аэродрому и нефтеперерабатывающему заводу стал "олимпийским достижением" украинских воинов. На аэродроме "Оленья" поразили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Мы не комментируем, что и куда, но верховный главнокомандующий отметил дальнобойность. Разумеется, направление здесь угадать нетрудно. Что касается факта поражения, мы подтверждаем факт инцидента, поражения, что-то попало куда-то. И да, можем подтвердить факт поражения и повреждения стратегического бомбардировщика", - заявил Юсов.

По его словам, это была важная цель, поскольку возможностей у россиян производить подобные самолеты нет, в связи с чем РФ старается прятать их как можно дальше. Юсов также отметил, что независимо от того, как далеко оккупанты прячут оружие, которое убивает украинцев, "закономерный результат - его уничтожение".

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"Вообще эти выходные были очень урожайные. В России продолжаются массовые кибератаки на финансовую структуру. Продолжаются инциденты на российских НПЗ и других объектах, которые задействованы в войне против украинцев. И конечно "Оленья" это такая особая новость и в определенной степени десерт для украинцев на эти выходные. И дальше безусловно точно будет", - добавил представитель ГУР.

Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

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Какими самолетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Удар по аэродрому "Оленья"- что известно

Напомним, 27 июля украинские дроны поразили российский стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 на аэродроме "Оленья". Атака произошла вблизи Оленегорска, где базируется стратегическая авиация России.

Источник в украинской разведке сообщает, что 24 июля также в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома Министерства обороны РФ "Кряж" в Самаре.

Также военный эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что удар по аэродрому "Оленья" может быть более разрушительным для россиян, чем сейчас известно Украине. Во время этой атаки украинские дроны впервые залетели на расстояние 1800 км.

Как сообщал Главред, в ночь на 26 июля ВСУ нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. В Генштабе отметили, что это один из аэродромов, которые страна-агрессорка Россия использует для контроля воздушного пространства и нанесения ударов по территории Украины.

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