Два удара могли "выпилить" до 25% МиГ-31К: подробности атаки на "Савалейку"

По данным ГУР, в результате атаки был уничтожен самолет МиГ-31К/И и два самолета Ил-76.

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ГУР нанесло удары по аэродрому 16 августа - это была вторая атака подряд / Коллаж Главреда. Фото: Defense Express

Российские оккупанты могли потерять до 25% всех истребителей МиГ-31К во время нескольких атак ГУР на аэродром Савалейка, считают аналитики Defense Express.

Эксперты указывают, что спутниковые снимки аэродрома за тот день не фиксировали пожаров на объекте. Однако это еще не ответ, поскольку взрывы от БПЛА, которые не привели к значительному горению, зафиксированы не будут.

"В то же время стоит отметить, что возможность поражения именно такого количества МиГ-31К вполне возможна. Дело в том, что во время еще первой атаки 14 августа враг не смог поднять в небо все самолеты. Возможно, что аналогичная ситуация случилась и через два дня", - пишут аналитики. видео дня

Если официально подтвердится повреждение 6 МиГ-31К и уничтожение еще одного, то речь идет о поражении примерно 25% всех носителей так называемых гиперзвуковых ракет "Кинжал" в РФ, объясняют в издании.

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Удар по Савалейке - главное

Украинские дроны-камикадзе нанесли 16 августа мощный удар по российскому аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области. В результате атаки уничтожены три самолета, еще пять получили повреждения.

По данным ГУР, в результате атаки был уничтожен самолет МиГ-31К/И и два самолета Ил-76. Также украинские защитники повредили около пяти самолетов, вероятно МиГ-31К/И.

Разведка также отмечает, что это не первый удар по аэродрому "Саваслейка", предыдущий удар нанесли 13 августа. Тогда был поражен склад горюче-смазочных материалов и поврежден самолет МиГ-31К/И.

Ракета Кинжал - в чем опасность, основные характеристики / Инфографика: Главред

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