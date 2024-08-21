Нью-Йорк - не за русскими, но ровной линии нет: что происходит в поселке

Военные описывают ситуацию в поселке как патовую, аналитики называют ее "хаосом с обеих сторон".

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Нью-Йорк в Донецкой области под угрозой полной оккупации РФ / Коллаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos, DeepState

Ситуация в Нью-Йорке сложная, но заявления врага о контроле над городом по состоянию на 21 августа не соответствуют действительности, сообщают DeepState и источники Суспільного в 53-й ОМБр.

Около 20% Нью-Йорка под контролем ВСУ. Однако враг постоянно пытается демонстративно вывесить "триколор" над уничтоженными админзданиями. Украинские подразделения постоянно ее срывают.

По словам бойцов, оккупанты находятся в большей части поселка, несмотря на их преимущество - 53-я отдельная механизированная бригада удерживает позиции в Нью-Йорке. Ситуацию источник Суспильного называет сложной и патовой.

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"Россияне демонстрируют такие пафосные видео, что они там вывешивают флаги. Но таких попыток было множество. Почти через день они пытаются какую-то тряпку вывешивать, наши ребята их снимают, уничтожают. Таким образом мы демонстрируем, что мы там. Ситуация вообще патовая сложилась. Но ситуацию контролируем", - поделился один из военных.

В самом Нью-Йорке противник применяет тактику малых групп.

"Мы делаем даже не все возможное - мы делаем невероятные вещи для того, чтобы в дальнейшем контролировать населенный пункт. По крайней мере, какую-то территорию. Я могу говорить только о нашей зоне ответственности: мы делали все для того, чтобы в тыл россияне не заходили. Там действительно нет такой ровной линии: это - их территория, это - наша территория", - рассказал боец.

ВСУ, по его словам, контролируют огневое поражение, начиная от пехоты, которая находится в населенном пункте.

Аналитики DeepState описывают ситуацию в Нью-Йорке как "хаос с обеих сторон". По их наблюдениям, в последние дни россияне обходят огневые позиции ВСУ и пытаются концентрироваться в селе Неляповка, где продолжается ликвидация врага.

"Соответственно - складывается ситуация, когда противник не пытается захватить поселок, а просто закрепиться в глубине. С другой стороны пребывание врага в тылу тоже ничем хорошим не заканчивается", - отметили эксперты.

Нью-Йорк. Что известно о поселке? Нью-Йорк - поселок в Торецкой городской территориальной громаде Бахмутского района Донецкой области. Расположен на реке Кривой Торец в 10 км от Торецка и в 38 км от Донецка. 21 июля 2014-го года бойцы 34-го батальона вошли в Нью-Йорк и в течение дня установили полный контроль над поселком. Рейдами блокировали любое передвижение российских наемников. Бои за городок возобновились уже в период полномасштабного вторжения России.

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По состоянию на 13 августа ситуация в поселке Нью-Йорк, что в Донецкой области, оставалась тяжелой. Россияне находили новые проходные участки для наступления, продолжаются уличные бои. Ситуация в поселке меняется несколько раз в день.

8 августа бойцы 53 ОМБр точным ударом смогли уничтожить российский флаг, который россияне подняли над школой в поселке Нью-Йорк как доказательство оккупации населенного пункта. Более того, украинские военные смогли восстановить утраченные позиции в поселке.

По мнению DeepState, потеря Нью-Йорка - вопрос "ближайшего времени".

Как писал Главред, между Нью-Йорком и Железным есть участок, который держат украинские военные, но враг пытается охватить зону с двух сторон, создавая угрозу окружения. По словам военного эксперта Сергея Згурца, захват терриконов вблизи Железного позволит врагу активизировать наступательные действия на Торецк.

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