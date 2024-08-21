ГУР масштабно атаковало аэродром 'Саваслейка': уничтожена стая самолетов РФ

Украинские дроны уничтожили МиГ-31К/И и Ил-76 во время удара по российскому аэродрому.

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Удар по аэродрому "Саваслейка" нанес существенный урон российской авиации / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот "Радио Свобода"

Украинские дроны-камикадзе нанесли 16 августа мощный удар по российскому аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области. В результате атаки уничтожены три самолета, еще пять получили повреждения. Об этом сообщило Суспільне, ссылаясь на источники в ГУР.

По данным ГУР, в результате атаки был уничтожен самолет МиГ-31К/И и два самолета Ил-76. Также украинские защитники повредили около пяти самолетов, вероятно МиГ-31К/И.

Разведка также отмечает, что это не первый удар по аэродрому "Саваслейка", предыдущий удар нанесли 13 августа. Тогда был поражен склад горюче-смазочных материалов и поврежден самолет МиГ-31К/И.

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По данным космической разведки, во время атаки 13 августа на аэродроме находились 11 самолетов МиГ-31К/И, самолет Ил-76, а также пять вертолетов Ми-8 и Ми-24.

Что известно об аэродроме "Саваслейка" в РФ? Саваслейка - это авиабаза в Нижегородской области, на которой дислоцирован филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний МО РФ. Известно, что с конца 2021 года на аэродроме базируется сформированный в том же году полк самолетов МиГ-31К, вооруженных баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", которые сейчас россияне применяют против Украины, пишет Википедия.

Удары по аэродромам России - последние новости

Напомним, в ночь на 14 августа Украина атаковала четыре российских аэродрома: "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск". Атаку осуществили дальнобойными дронами. Это была крупнейшая операция на российские аэродромы за всю войну, целью которой было сделать невозможным использование аэропортов для ударов по Украине.

Генштаб ВСУ подтвердил удары по этим аэродромам. Атака была нацелена на склады горючего и авиационных средств поражения.

Как сообщал Главред, российская авиация находится в кризисном состоянии из-за мощных ударов ВСУ по шести аэродромам в России за последние две недели. По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, удары по "Морозовску", "Липецку", "Халино", "Борисоглебску", "Балтимору" и "Саваслейке".

Эти аэродромы используются для базирования самолетов, несущих управляемые авиабомбы, а также для складов с боеприпасами и ракетами. Атаки на эти объекты серьезно повлияли на способность России использовать свою авиацию.

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