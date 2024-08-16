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Реквием по российской авиации: ВСУ серьезно взялись за аэродромы РФ - эксперт

Даяна Швец
16 августа 2024, 13:30
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За две недели Силы обороны Украины нанесли удары по шести аэродромам РФ, наши силы методично уменьшают возможности российской авиации.
Реквием по российской авиации: ВСУ серьезно взялись за аэродромы РФ - эксперт
Украина наносит серьезное поражение авиации РФ / Коллаж Минобороны РФ, Фото DVIDSHUB Flickr

Российская авиация из-за мощных ударов ВСУ находится в кризисном положении. Деталями в эфире телеканала FREEДОМ поделился руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Необходимо отметить, что фактически за две недели Украина нанесла удары по шести аэродромам на территории России. Это аэродром "Морозовск", это "Липецк", это "Халино", это "Борисоглебск", это "Балтимор" под Воронежем и "Саваслейка". То есть можно отметить, что Украина достаточно серьезно взялась сейчас как раз именно за аэродромы, поскольку на одних аэродромах базируются преимущественно носители управляемых авиабомб, такие самолеты как Су-34 в частности, например, "Липецк" и "Морозовск", и там уничтожались склады с авиабомбами. В "Саваслейке" действительно находится МиГ-31К, там есть военно-транспортная авиация и есть склады, в частности с ракетами "Кинжал", - сказал он.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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Целью Украины является не только поражение мест стоянок самолетов, но и удары по расположению ракет и авиабомб. В РФ сегодня есть серьезные проблемы с защитой своих складов.

"Авиабомбы, ракеты, горюче-смазочные материалы, все, что расположено на складах, инфраструктурные объекты аэродрома ты никуда не перевезешь. И, соответственно, по ним сейчас прицельно наносят удары украинские силы для того, чтобы выводить из строя либо аэродромы как таковые, и для того, чтобы делать их невозможными для использования для противника, либо наносят удары по складам, где хранятся именно боеприпасы, снаряды и средства авиационного поражения, которые использует Россия. В "Саваслейке", в частности, есть повреждения. Уже есть спутниковые снимки, сейчас они верифицируются. Там был пожар, есть уничтоженные складские помещения как раз возле аэродрома", - сказал он.

Что известно об аэродроме "Саваслейка" в РФ?

Саваслейка - это авиабаза в Нижегородской области, на которой дислоцирован филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний МО РФ. Известно, что с конца 2021 на аэродроме базируется сформированный в том же году полк самолетов МиГ-31К, вооруженных баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", которые сейчас россияне применяют против Украины, пишет Википедия.

Эксперт подтверждает догадки СМИ, что на этом аэродроме на складах могли быть уничтожены ракеты "Кинжал".

Реквием по российской авиации: ВСУ серьезно взялись за аэродромы РФ - эксперт
Характеристика ракет "Кинжал"/ Инфографика: Главред

"Если мы лишили запаса России на 2-3 месяца, например, а там не меньше ракет должно было бы находиться, соответственно, это уже довольно-таки успешный результат. Поэтому сейчас идет комплексная работа для того, чтобы уменьшить возможности российской авиации. И эта работа ведется и украинскими средствами ПВО, и ударами непосредственно по российским аэродромам", - сказал Мусиенко.

По прогнозам эксперта, российскую авиацию ждут непростые времена.

"Ведь они вынуждены искать новые аэродромы, дополнительные возможности. А достаточно многое привязано именно к существующей аэродромной сети, потому что оттуда осуществляются вылеты, маршруты, пилоты уже, которые научились, которые как раз привыкли к тому, чтобы осуществлять вылеты именно с этих аэродромов. Если их перебазировать, возможны ошибки, как было в Моздоке, когда неопытный экипаж фактически заходил на посадку, и борт упал в горах, потому что они не знали о ландшафте местности, они там не летали. Это все тянет за собой достаточно серьезную цепочку, и пока Украина ждет, что Запад даст нам право бить, в частности ATACMS по территории России, никто не сидит сложа руки и наносит удары. За июль Украина уже превзошла Россию в так называемых дипстрайках, в ударах по ее территории. Почти на 100 дронов больше Украина запустила, чем Россия. Поэтому здесь прогресс очевиден", - подчеркнул Мусиенко.

Что известно об аэродроме РФ "Моздок"?

"Моздок" - военный аэродром авиации ВС РФ. Расположен на северо-западе от города Моздок (Северная Осетия), где базируется отдельный 485-й отдельный вертолетный полк, сообщает Википедия.

Удары по России - последние новости

Как известно, Генштаб опубликовал удивительные подробности ударов по РФ. Атака состоялась в ночь на 14 августа . Тогда были атакованы аэродромы в Воронежской, Курской и Нижегородской области РФ. Там удары были нанесены по военным аэродромам "Халино", "Саваслейка", "Борисоглебск" и "Балтимор".

В свою очередь в Defense Express оценили последствия мощной атаки дронов по аэродрому "Саваслейка".

В результате атаки беспилотников возник мощный пожар в районе пункта с горюче-смазочными материалами для этого аэропорта.

Также во время атаки не было зафиксировано работы мощных средств ПВО. Существует предположение, что на этом аэродроме за всю противовоздушную оборону "отбивались ЗУ-23-2, учитывая звук - крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение".

Отныне вылеты МиГ-31К могут быть затруднены.

Даже уничтожение самого авиационного топлива - керосина Т-6, которым заправляют МиГ-31К, будет для Сил обороны успехом, считают эксперты.

Керосин Т06 - специальное термостабильное топливо, которое предназначено для выполнения сверхзвуковых полетов на высокой высоте. Без этого запуск "Кинжалов" с бортов невозможен.

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