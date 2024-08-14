Вылеты Миг-31К могут быть осложнены: все подробности об атаке на 'Савалейку'

В Сети OSINT-сообщества обнародовали видео попадания беспилотника по стоянке самолетов на аэродроме Савалейка утром 14 августа. Аналитики предполагают, что, по меньшей мере, произошло поражение склада с уникальным для МиГ-31К топливом.
Кадры подтверждают работу мобильной группы ПВО на территории объекта. Военнослужащие страны-агрессора пытались сбить летевший рой дронов с помощью стрелкового оружия.
Однако оккупантам, судя по ролику, не удалось отразить всю атаку - минимум один беспилотник попал в цель.
"Подбили!" - закричал один из российских военнослужащих, находившихся в тот момент у аэродрома.
После чего в небе появился дрон и прямо врезался в стоянку самолетов. Было ли поражение авиации - неизвестно. Но после удара в воздух поднялся большой столб дыма и огня.
Кадры прямого попадания дрона по аэродрому Савалейка - смотрите видео:
Атака на аэродром Савалейка - новые подробности
По мнению аналитиков Defense Express, на территории объекта была лишь "формальная ПВО" – зенитные расчеты типа ЗУ-23-2 и пулеметы. Вероятно, носители "Кинжалов" стояли под открытым небом.
Однако даже уничтожение самого авиационного топлива – керосина Т-6, которым заправляют МиГ-31К, будет для Сил обороны успехом, считают эксперты.
Гас Т06 – специальное термостабильное топливо, которое предназначено для выполнения сверхзвуковых полетов на высокой высоте. Без этого запуск "Кинжалов" с бортов невозможен.
"И теперь вопрос базирования на этой авиабазе МиГ-31К под вопросом. Это, конечно, не означает, что враг не сможет переместить самолеты на другой аэродром, но в любом случае это о дополнительных осложнениях для врага", - говорится в материале издания.
Атака на аэродромы России 14 августа - что известно
В ночь на 14 августа Украина атаковала дронами сразу четыре российских аэродрома - "Воронеж", "Курс", "Савалейка" и "Борисоглебск". В СМИ атаку назвали самой крупной с начала полномасштабного вторжения РФ.
Несмотря на сводку МО России об "успешной" работе ПВО, кремлевские "военкоры" в своих чатах признают, что удар был мощным и местами "результативным".
Только на "Савалейке", по словам местных, прогремело до 10 взрывов. На данном аэродроме базируется российские носители "Кинжалов" МиГ-31К. Известно, что Россия неоднократно использовала эти самолеты для ударов вглубь Украины.
Что такое авиабаза "Савалейка"?
Саваслейка - авиабаза в Нижегородской области, на которой дислоцирован филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний МО РФ (бывший 4-й Центр боевого применения и переучивание летного состава ВВС России).
После начала российского вторжения в Украину авиабаза Саваслейка используется для базирования самолетов МиГ-31К – носителей баллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", пишет Википедия.
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