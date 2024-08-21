Дроны уже четыре дня атакуют аэродром "Оленья": подробности

Русские жалуются на непрекращающуюся атаку беспилотников.

https://glavred.info/world/drony-uzhe-chetyre-dnya-atakuyut-aerodrom-olenya-podrobnosti-10590458.html Ссылка скопирована

Дроны атаковали Оленью / Коллаж Главреда. Фото: Википедия, скриншот видео

Мурманская область, где расположен аэродром дальней авиации "Оленья", уже четвертый день подвергается атаке беспилотников, пишет издание ASTRA.

На опубликованном в Сети видео запечатлен, как утверждается, украинский БПЛА в районе закрытого военного посёлка Высокий.

"С Юга летел. С начала на высоте 1300 м., потом снизился до 900 м. и был потерян.Ждали прибытия через 15-20 мин., эвакуировали предприятия", — сообщается в публикации. видео дня

Поселок Высокий расположен при аэродроме дальней авиации "Оленья". На авиабазе дислоцированы бомбардировщики Ту-22М3.

Атака дронов на аэродром Оленья - смотрите видео:

По данным СМИ, БПЛА атакуют Мурманскую область уже четвертый день. Из-за этого проводилась эвакуация сотрудников ряда предприятий.

Помимо этого, пропагандистская помойка ТАСС сообщает, что в аэропортах Мурманска и Апатит введены ограничения на использование воздушного пространства.

Взрывы в России - последние громкие новости

Как писал Главред, в Пролетарске Ростовской области продолжает гореть нефтебаза, пожар не могут ликвидировать уже четыре дня. Ростов и прилегающие села затянуло опасным смогом.

Кроме того, в ночь на 21 августа Москву атаковал рой беспилотников. Всю ночь работала российская ПВО. В стране-агрессоре атаку признали самой масштабной с начала полномасштабного вторжения России в Украину

Отдельно ГУР отчитывалось о поражении самолетов на аэродроме "Савалейка".

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред