РФ подняла в воздух 6 самолетов Ту-95МС: украинцев предупредили о ракетной угрозе

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях.

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РФ подняла в воздух 6 самолетов Ту-95МС/ коллаж: Главред, фото: Википедия, минобороны РФ

Страна-агрессор Россия подняла в воздух шесть самолетов Ту-95МС.

Они взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области России и совершают полет в юго-восточном направлении. Об этом предупредили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях.

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Также в Воздушных силах сообщили, что есть угроза применения баллистического вооружения с востока и с временно оккупированного Крыма.

Что известно о самолете Ту-95? Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear – "Медведь") – советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Ту-95 и его модификации до настоящего времени – единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Являлся советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное – большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних. Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе проходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь наружных балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

Что известно о самолетах Ту, которыми РФ обстреливает Украину/Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что РФ дважды за утро пыталась атаковать Киев 18 августа. Силами и средствами ПВО все вражеские цели были уничтожены. В Киеве обошлось без разрушений и пострадавших.

18 августа РФ атаковала Украину дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько вражеских целей удалось сбить.

Также ранее сообщалось, что был раскрыт масштаб будущего удара России по Украине на День Независимости. Последний раз Россия наносила по Украине массированный удар еще в начале июля.

В ночь на 19 августа РФ атаковала Украину дронами, их пришлось сбивать в 8 областях. В некоторых областях в результате ночных ударов оккупантов горели жилые дома, есть пострадавшие.

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