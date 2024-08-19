Отключения возвращаются: света может не быть по 8 часов в день

Ухудшение состояния в энергосистеме зафиксировали из-за повышения термпературы воздуха.

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В Украине выросло потребление электроэнергии, что возвращает графики отключений / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Потребление электроэнергии продолжает расти из-за жары, в частности по состоянию на 09:30 19 августа уровень потребления на 2,5% выше, чем в предыдущий рабочий день. Поэтому сегодня в Украине будет действовать одна очередь отключений. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Из-за роста объема дефицита мощности в энергосистеме - сегодня с 17:00 до 21:00 будут применяться меры ограничения потребления для всех категорий потребителей, кроме критической инфраструктуры и предприятий, оплачивающих более 80% импорта электроэнергии для собственных нужд", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что сейчас энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после восьми массированных атак россиян и дефицит мощности все еще сохраняется. Кроме этого на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

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В то же время, вероятность отключения электроэнергии зимой остается высокой. Как рассказал эксперт по энергетическим вопросам Андрей Закревский в эфире Киев24, по пессимистическому сценарию украинцам могут выключать свет на 12 часов в сутки. Однако оптимистический предусматривает отключение на 6-8 часов во время отопительного сезона.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео о возможных отключениях света зимой:

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Накануне в Минэнерго предупреждали, что в случае возвращения жары украинцам снова могут выключать электроэнергию, однако не так часто, как в июле. Кроме этого ситуация может измениться в любой момент из-за потенциальных атак врага на энергосистему.

Ранее эксперт прогнозировал, что уже с началом отопительного сезона ограничения на использование электроэнергии и отключения света вернутся. Ведь потребление вырастет почти на треть.

О том, что в середине октября графики отключения, вероятно, вернут из-за роста потребления электроэнергии в отопительный сезон сообщали и в разъяснении ДТЭК.

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