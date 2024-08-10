Времени мало: когда вернутся отключения света - тревожный прогноз от ДТЭК

Энергетики делают все возможное, чтобы люди были со светом, но стоит готовиться к различным сценариям, говорят в ДТЭК.

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Когда вернутся отключения света / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине графики отключения электроэнергии не применяют благодаря снижению потребления (которое росло во время жары) и увеличению генерации (вышли из ремонта атомные блоки). Однако уже в середине октября графики отключения, вероятно, вернут из-за роста потребления электроэнергии в отопительный сезон. Об этом говорится в разъяснении ДТЭК.

В компании подчеркнули, что зимой начинается период пикового потребления. При этом украинская энергосистема не может удовлетворить потребности, придется применять графики почасового отключения.

"Без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых атак на объекты энергетики или аномальной жары. Но с наступлением холодов нагрузки на систему увеличатся. Люди начнут пользоваться электроотоплением и будут больше включать свет, потому что зимой темнеет раньше", - объясняют в ДТЭК. видео дня

Энергосистема Украины потеряла 9 ГВт мощности. Такой объем быстро восстановить невозможно. По оценкам ДТЭК, графики будут действовать как минимум до конца следующего отопительного сезона.

"Укрэнерго будет вынуждено снова доказывать ограничения потребления и графики могут вернуться. Стоит помнить, что ситуация все еще сложная. Энергосистема потеряла более 9 ГВт мощности во время российских атак. Быстро восстановить это невозможно. Поэтому графики могут быть как минимум до конца следующего отопительного сезона. Энергетики делают все возможное, чтобы люди были со светом. Но стоит готовиться к различным сценариям", - подчеркнули в компании.

Что известно о ДТЭК? ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев говорил, что уже с началом отопительного сезона ограничения на использование электроэнергии и отключения света вернутся. Ведь потребление вырастет почти на треть.

Кроме того, возвращение жары 30-40 градусов может спровоцировать дефицит в энергосистеме, а потому, графики отключения электроэнергии в Украине могут вернуться уже в августе.

Сейчас свет в домах украинцев не выключают. Это связано с тем, что в Украине закончилась аномальная жара и вернулись в работу два атомных энергоблока, что увеличило количество электроэнергии в системе.

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