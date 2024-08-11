Что будет со светом в августе при условии жары: в Минэнерго дали прогноз, детали

Энергетики надеются в ближайшее время вывести из ремонта дополнительные мощности.

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Графики отключения - прогноз на август / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Ситуация остается сложной, однако энергетики надеются в ближайшее время вывести дополнительные мощности и минимизировать применение графиков отключений, поделилась в эфире телемарафона в воскресенье, 11 августа, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

В Минэнерго подчеркнули, что в последние недели ситуация со светом стала несколько лучше.

"В последние недели у нас ситуация (со светом) стабилизировалась значительно. Завершаются плановые ремонты на атомных блоках, благодаря нашим энергетикам, в гораздо более ранние сроки. Но при этом с соблюдением всех правил безопасности и процедуры", - подчеркнула она. видео дня

Минэнерго планирует добавить в энергосистему еще дополнительных мощностей. Но ситуация может в любое время измениться при новых атаках России.

"Даже если вернется жара - надеемся, что таких значительных графиков отключения, которые у нас были в июле, не будет. Конечно, мы помним, что прогнозируем, но понимаем, что ситуация может измениться в любой момент - и это зависит, к сожалению, от потенциальных атак врага на энергосистему", - сказала Гринчук.

Удары России по Украине и отключения света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Отключение света в Украине - последние новости

В Украине в последнее время графики отключения электроэнергии не применяют благодаря снижению потребления (которое росло во время жары) и увеличению генерации (вышли из ремонта атомные блоки). Однако, прогнозируют в ДТЭК, уже в середине октября графики отключения, вероятно, вернут из-за роста потребления электроэнергии в отопительный сезон.

В то же время, по данным депутата Ярослава Железняка, авария на Южно-Украинской АЭС во время ремонта привела к аварийным отключениям света в июле этого года. Кое-где света не было до 12 часов. Минэнерго, несмотря на показания Укрэнерго, это отрицает.

Как сэкономить на свете - основное / Инфографика: Главред

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