РФ атаковала Украину дронами, их пришлось сбивать в 8 областях: какие последствия

В некоторых областях в результате ночных ударов оккупантов горели жилые дома, есть пострадавшие.

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РФ атаковала Украину дронами, их пришлось сбивать в 8 областях/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Российские захватчики в ночь на понедельник, 19 августа, атаковали Украину беспилотниками. В целом они запустили по территории нашего государства 11 "Шахедов" - их все удалось сбить украинской противовоздушной обороне.

Вражеские цели наше ПВО сбивало в восьми областях. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Он отметил, что оккупанты запускали дроны с курского направления и Приморско-Ахтарска в стране-агрессоре России.

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"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями, авиацией и средствами РЭБ Воздушных Сил все вражеские БпЛА сбиты в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях", - сообщил Олещук.

На Киевщине попаданий нет, работало ПВО

Оккупанты в очередной раз пытались ночью атаковать ударными дронами Киевскую область, сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко. Он отметил, что в области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели.

"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет. Падение обломков фиксируется за пределами населенных пунктов. Спасибо нашим силам ПВО за надежную защиту и эффективную работу. Обращаюсь к каждому жителю области - не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Будьте ответственными и находитесь в укрытиях во время опасности", - отметил Кравченко.

Последствия ночных ударов по областям Украины

В Николаевской области в ночь на 19 августа силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено три дрона типа "Shahed 131/136", сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

По сообщениям глав областных военных администраций, в Черкасской области в эту ночь был уничтожен один вражеский беспилотник, на Днепропетровщине - два (сначала разведывательный, и потом - "Шахед"). В этих областях обошлось без последствий.

В результате ночных обстрелов оккупантов по Харьковщине в Купянске пострадала 52-летняя женщина - она получила взрывное ранение. Также из-за атаки оккупантов в селе Ковшаровка Купянской тергромады повреждены три пятиэтажных жилых дома, помещения и техника предприятия по благоустройству. В Купянске в результате обстрела горели дома и хозяйственные постройки, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Оккупанты ночью также обстреливали приграничье Сумской области.

"Ночью и утром россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 33 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Глуховская, Шалыгинская общины", - говорится в сообщении Сумской областной военной администрации.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что РФ дважды за утро пыталась атаковать Киев 18 августа. Силами и средствами ПВО все вражеские цели были уничтожены. В Киеве обошлось без разрушений и пострадавших.

18 августа РФ атаковала Украину дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько вражеских целей удалось сбить.

Также ранее сообщалось, что был раскрыт масштаб будущего удара России по Украине на День Независимости. Последний раз Россия наносила по Украине массированный удар еще в начале июля.

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