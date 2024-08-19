Британия запустила в космос первый военный спутник - он поможет Украине

Великобритания запустила в космос первый свой военный спутник Tyche, он будет в том числе и помогать Украине.

https://glavred.info/world/britaniya-zapustila-v-kosmos-pervyy-voennyy-sputnik-on-pomozhet-ukraine-10589627.html Ссылка скопирована

Британский спутник / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Великобритания запустила свой первый военный спутник в космос. Благодаря ему украинские войска будут получать разведывательные данные. Об этом сообщили в эфире "Громадське радіо".

Этот спутник также будет помогать Украине, считает бывший советник председателя Государственного космического агентства Украины, эксперт по вопросам космической деятельности Андрей Колесник.

видео дня

По его словам, это первый такой спутник, который запустила Великобритания, для наблюдения за Землей. Ранее такие спутники имели только частные компании. В то же время Великобритания - это первая страна из государств G7, у которой до недавнего времени не было военного спутника. Поэтому для получения нужных данных британцы использовали данные от американцев. Он добавил, что Великобритания разработала космическую военную стратегию именно на фоне войны в Украине, а на создание и запуск спутника стране понадобилось два года.

В отличие от американских спутников, которые являются очень точными и могут рассматривать объекты на Земле с точностью до 10 сантиметров, британский спутник будет снимать видео и делать снимки с высоты 500 километров.

"Он будет выдавать изображения с пространственной разрешающей способностью примерно 90 сантиметров. Этого достаточно, чтобы видеть все, что нужно. А если нужна очень детализированная информация, то союзники помогут", - заявил Колесник.

Стоимость такого спутника - 22 млн фунтов стерлингов. Это дешево, по сравнению с американскими спутниками, говорит эксперт по космической деятельности. В качестве топлива в нем используется обычная вода.

Спутниковая фотосъемка Спутниковая фотосъемка - фотографирование (фотосъемка) поверхности Земли или других планет с помощью спутников. Результатом являются космические снимки.

Космические явления - последние новости

Напомним, на днях земляне могли видеть яркое зрелище - это метеоритный дождь, вызванный потоком Персеиды.

Ранее из спутниковых снимков стало известно, что россияне создали деревянный макет затопленной подводной лодки Ростов-на-Дону.

Напомним, стало известно, что 15 августа закончилась предыдущая магнитная буря. Уже на следующий день страну снова накрыл геомагнитный шторм. Он достиг 5-балльной мощности и продолжил усиливаться.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред