Деревянный макет: как РФ скрывает затопление подводной лодки Ростов-на-Дону

Россияне во временно оккупированном Крыму идут на разные ухищрения, чтобы скрыть факт затопления подводной лодки Ростов-на-Дону.

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Россияне изготовили деревянный макет подводной лодки / коллаж: Главред, фото: Википедия, x.com/MT_Anderson

После потери очередной подводной лодки, россияне идут на разные ухищрения, чтобы скрыть эту потерю в Черном море. Так, они соорудили возле пристани деревянный макет субмарины Ростов-на-Дону, которую затопили ВСУ в начале августа. Об этом сообщает издание Defence Express и показывает соответствующие спутниковые снимки.

В свободном доступе в сети появились спутниковые фото, на которых видно, что в акватории Черного моря в Севастополе оккупанты построили макет из дерева, который якобы должен быть похожим на затопленную субмарину Ростов-на-Дону.

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"Качество изготовления этого макета говорит само за себя, если его фейковость видно буквально из космоса. И здесь мало просто сказать, что россияне мягко говоря не доработали по деталям, чтобы придать этому макету хоть какую-то видимость реалистичности", - отметили в Defence Express.

Даже на спутниковых снимках можно увидеть, что длина макета составляет всего 56 метров, тогда как длина настоящей подводной лодки составляла почти 74 метра.

Также эксперты сообщают, что россияне замаскировали место, где ранее была пришвартована подводная лодка и где она затонула.

Спутниковые снимки макета субмарины РФ в Крыму / Фото: x.com/MT_Anderson

"Они решили просто накрыть брезентом то место, где эта субмарина легла на дно после поражения ракетным вооружением Сил обороны Украины. Возможно, они надеялись таким образом создать впечатление, что по этой подводной лодке до сих пор идут ремонтные работы", - отмечают эксперты.

По мнению аналитиков, россияне даже не будут пытаться поднять субмарину со дна Черного моря, так как у них на это нет технических возможностей и средств.

Уничтожение российской подводной лодки "Ростов-на-Дону" 3 августа Генштаб ВСУ сообщил, что подразделения ракетных войск во взаимодействии с подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли удары по подводной лодке "Ростов-на-Дону" и существенно повредили 4 пусковые установки ЗРК "Триумф". В результате поражения подводная лодка Черноморского флота РФ затонула на месте. Она является одной из четырех подводных лодок класса "Kilo", способных применять ракеты "Калибр". В ведомстве напомнили, что еще в сентябре 2023 года в результате украинской ракетной атаки судно получило существенные повреждения. В дальнейшем оккупанты его ремонтировали и проводили испытания в акватории Севастопольской гавани. Стоимость подводной лодки оценивается в 300 миллионов долларов.

Уничтожение Черноморского флота РФ - новости

Украинские военные систематически наносят удары по Черноморскому флоту РФ, так ранее сообщалось о поражении дронами ВДК "Ямал" и "Азов" возле Севастополя.

Позже в Госдуме признались, что Черноморский флот хоть и существует, но физически он уже практически разгромлен.

Также ранее стало известно, что благодаря ударам ракетами Storm Shadow и ATACM был уничтожен военно-морской центр агрессора в Крыму.

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