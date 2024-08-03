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ВСУ потопили подводную лодку оккупантов "Ростов-на-Дону" в порту Севастополя

Анна Косик
3 августа 2024, 17:14
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Кроме лодки под поражение попал зенитный ракетный комплекс на территории временно оккупированного полуострова.
ЗРК "Триумф", Ростов-на-Дону
Российская подводная лодка в результате поражения затонула / Коллаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск во взаимодействии с подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли удары по подводной лодке "Ростов-на-Дону" и существенно повредили 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".

Как сообщает Генштаб ВС Украины, в результате поражения подводная лодка черноморского флота РФ затонула на месте. Она является одной из четырех подводных лодок класса "Kilo", способных применять ракеты "Калибр".

В ведомстве напомнили, что еще в сентябре 2023 года в результате украинской ракетной атаки судно получило существенные повреждения. В дальнейшем оккупанты его ремонтировали и проводили испытания в акватории Севастопольской гавани. Стоимость подводной лодки оценивается в 300 миллионов долларов.

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"Уничтожение "Ростов-на-Дону" очередной раз доказывает, что для российского флота нет безопасного места в украинских территориальных водах Черного моря", - говорится в сообщении.

Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Удары ВСУ по вражеским целям в Крыму

Недавно стало известно, что в результате удара беспилотных летательных аппаратов по военным объектам РФ в оккупированном Крыму, была поражена воинская часть россиян.

Накануне защитники Украины нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. В Генштабе ВСУ обратили внимание, что этот аэропорт прикрывали "современные" российские средства ПВО, которые в очередной раз не смогли защитить важный военных объект российских оккупантов.

Напомним, Министерство обороны Великобритании также сообщило, что украинские силы 23 июля повредили железнодорожный паром "Славянин", который имеет наибольшую грузоподъемность из трех железнодорожных паромов в Керченском проливе между Россией и Крымским полуостровом.

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