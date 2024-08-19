Британия открыто заявила об использовании своего оружия на Курщине - детали

Правительство Британии официально заявило, что разрешило использовать свое оружие в боях в Курской области на стороне Украины.

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Британська зброя у боях на Курщині / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Правительство Британии под руководством Кира Стармера официально признало, что в Курской операции ВСУ используют британское оружие. Об этом сообщает The Sunday Times.

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Напомним, на прошлой неделе министр обороны Британии Джон Хили совместно с премьером Киром Стармером заявил, что в Курской операции используется британская техника и вооружение. Примером может служить то, что в пришествии употребляются английские танки Challenger 2.

"Никакой застенчивости по поводу того, что британское оружие применяется на территории России в рамках обороны Украины, не будет. Мы не хотим никакой неопределенности или нервозности в поддержке Британии в этот критический момент, а страх или неуверенный ответ мог бы свидетельствовать именно об этом . Мы должны гордиться тем, что пожертвовали технику, которая помогает Украине обороняться", - цитирует газета один из источников в аппарате британского правительства.

Таким образом, политики Британии поощряют мировые страны больше поддерживать Украину и не бояться военной агрессии РФ. The Sunday Times отмечает, что танки не единственное британское оружие, применяемое ВСУ в Курской области. Украинские военные используют также дроны, но их тип не уточняется. До этого было известно об использовании дронов Malloy, но они не боевые, а предназначены для обеспечения войск или эвакуации военных.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика / Инфографика Главреда

Также ранее британское правительство сделало заявление, что планирует разрешить использовать ракеты Storm Shadow против российских военных объектов.

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Напомним, американский адмирал заявил, что Керченский мост в оккупированном Крыму является законной целью для ВСУ и у украинского войска есть чем ударить по переправе.

Также следует сказать, что украинские политики сообщают, что операция в Курской области – это лишь первый этап наступления ВСУ.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте и заявил, что украинские бойцы показали в последние дни очень хорошие результаты.

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