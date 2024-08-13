Историческое соглашение: Британия и Украина планируют партнерство на 100 лет

Украина и Великобритания провели первый раунд переговоров о безопасности и углубленном сотрудничестве. Это соглашение предусматривает столетнее партнерство и его уже называют историческим. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.
"Великобритания первой подписала соглашение по безопасности с Украиной, а теперь первой работает над историческим документом о 100-летнем партнерстве. Надеемся, что переговоры будут успешными, чтобы этот исторический документ вскоре подписали президент Украины и премьер-министр Великобритании", - отметил руководитель ОП Андрей Ермак.
Также он подчеркнул, что Украина критически нуждается в этом соглашении и сотрудничестве с Британией для достижения справедливой победы в войне и предотвращения новых нападений на территорию Украины.
Будущее историческое долгосрочное соглашение будет базироваться на положениях Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве от 2020 года и Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности от 2024 года между Украиной и Британией.
"Новый документ должен содержать еще более амбициозные цели нашего сотрудничества. Мы хотим закрепить беспрецедентные положения во всех сферах взаимного интереса: от безопасности до экономики, от энергетики до культуры и искусства", - отметил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.
Украинско-британские отношения
Украинско-британские отношения - двусторонние отношения между Украиной и Великобританией в области международной политики, экономики, образования, науки, культуры и т.д.
12 января 2024 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО.
Украинско-британские отношения - последние новости
Напомним, ранее Украина получила большой пакет военной помощиот Британии, в него вошли боеприпасы, а также ракеты.
Также стало известно, что Британия не разрешила Украине бить своими ракетами по Курской области.
Такое решение о неразрешении на использование Storm Shadow британцы аргументировали тем, что не только они принимают решения, ведь ракеты производятся во Франции.
- Британия дала "зеленый свет": Украина будет определять развертывание Storm Shadow
- РФ продвигается в Донецкой области: разведка Британии заявила о боях за важный город
- Удар по Су-35 Путина: в Британии сделали громкое заявление по F-16 в Украине
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред