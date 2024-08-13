Историческое соглашение: Британия и Украина планируют партнерство на 100 лет

Великобритания первой среди стран подписала соглашение по безопасности с Украиной, а сейчас государства планируют еще одно, которое должно длиться сто лет.

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Соглашение по безопасности между Британией и Украиной на 100 лет / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Украина и Великобритания провели первый раунд переговоров о безопасности и углубленном сотрудничестве. Это соглашение предусматривает столетнее партнерство и его уже называют историческим. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

"Великобритания первой подписала соглашение по безопасности с Украиной, а теперь первой работает над историческим документом о 100-летнем партнерстве. Надеемся, что переговоры будут успешными, чтобы этот исторический документ вскоре подписали президент Украины и премьер-министр Великобритании", - отметил руководитель ОП Андрей Ермак.

Также он подчеркнул, что Украина критически нуждается в этом соглашении и сотрудничестве с Британией для достижения справедливой победы в войне и предотвращения новых нападений на территорию Украины.

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Будущее историческое долгосрочное соглашение будет базироваться на положениях Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве от 2020 года и Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности от 2024 года между Украиной и Британией.

"Новый документ должен содержать еще более амбициозные цели нашего сотрудничества. Мы хотим закрепить беспрецедентные положения во всех сферах взаимного интереса: от безопасности до экономики, от энергетики до культуры и искусства", - отметил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Украинско-британские отношения Украинско-британские отношения - двусторонние отношения между Украиной и Великобританией в области международной политики, экономики, образования, науки, культуры и т.д. 12 января 2024 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО.

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Напомним, ранее Украина получила большой пакет военной помощиот Британии, в него вошли боеприпасы, а также ракеты.

Также стало известно, что Британия не разрешила Украине бить своими ракетами по Курской области.

Такое решение о неразрешении на использование Storm Shadow британцы аргументировали тем, что не только они принимают решения, ведь ракеты производятся во Франции.

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