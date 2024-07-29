Британия дала "зеленый свет": Украина будет определять развертывание Storm Shadow

Украина получила согласие от Великобритании относительно политики использования Storm Shadow, в том числе для ударов по территории РФ.

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Применять британские ракеты Украина может даже для ударов по территории РФ / Коллаж: Главред, фото: flickr

Новое британское правительство подтвердило свою позицию относительно использования ракет Storm Shadow ВС Украины. Это подтвердили местные чиновники во время сессии парламентских вопросов и ответов.

Как сообщает UK Defence Journal, парламентский заместитель госсекретаря по вопросам обороны Люк Поллард отметил, что позиция Британии остается неизменной относительно Storm Shadow.

"Мы продолжаем оказывать военную помощь для поддержки четкого права Украины на самооборону от незаконных нападений России в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы четко понимаем, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для защиты Украины", - добавил он. видео дня

Это уточнение прозвучало в контексте недавних заявлений премьер-министра Кейра Стармера, который отметил, что Украине было разрешено использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по военным целям в России.

Министр подчеркнул, что использование этих ракет должно соответствовать международному гуманитарному праву, и хотя они предназначены для оборонительных целей, окончательно Украина должна сама определить их развертывание.

Что такое UK Defence Journal? UK Defence Journal - оборонный журнал Великобритании, который освещает новости оборонной промышленности Соединенного Королевства. Кроме содержания новостей, сайт также предлагает комментарии и анализ военных тем, начиная от политики национальной безопасности до решений по закупкам. Ранее веб-сайт публиковал одноименный ежемесячный журнал, который содержал новости и аналитику о британских вооруженных силах, пишет Википедия.

Использование Storm Shadow в Украине - последние новости

Напомним, британские ракеты Storm Shadow, которые были переданы Вооруженным силам Украины для отражения российской агрессии, почти стопроцентно попадают в цель. Они атакуют российскую логистику и существенно влияют на боевые действия.

Ранее стало известно, что Украина уже использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Великобританией, в том числе и для ударов по территории России.

Накануне сообщалось, что Италия находится среди стран, которые поставляют Украине дальнобойные ракеты ракеты Storm Shadow, которые являются чрезвычайным оружием на поле боя против страны-агрессора РФ.

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