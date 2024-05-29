Украина била по РФ британскими ракетами Storm Shadow - советник Минстратегпрома

Ни Британия, ни Россия ударов британскими ракетами по российской территории не подтверждали.

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Украина уже использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по территории России / коллаж: Главред, фото: Википедия, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Украина уже использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Великобританией, для ударов по территории России. Об этом сказал советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в интервью Bloomberg.

В ответ на вопрос об ударах по целям в глубине России он рассказал, что Украина уже имела такой прецедент.

"Мы уже имеем прецедент. Например, Великобритания - они уже ранее разрешили Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, которые они поставляют. И мы успешно их используем", - признался советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. видео дня

Отметим, что ни Британия, ни Россия ударов британскими ракетами по российской территории не подтверждали. Подробностей об этих ударах Юрий Сак также не приводил.

Стоит подчеркнуть, что в свою очередь, высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что атаки Вооруженных сил Украины по объектам на территории России законны, если эти удары являются пропорциональными.

Дипломат сказал, что ограничения на использование своих вооружений для ударов по России уже готовы отменить некоторые страны, а остальные пока размышляют.

Коротко о Storm Shadow/SCALP EG / Инфографика: Главред

Кто такой Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельес - испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 до 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

Удары по целям на территории РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, удары украинских БПЛА по РЛС на территории РФ являются признаком того, что Силы обороны готовятся увеличивать ракетные обстрелы страны-агрессора дальнобойными ракетами.

Ранее также сообщалось, что Украина получила 100 дальнобойных ракет ATACMS после того, как президент США Джо Байден одобрил эти поставки в феврале.

Полковник ВСУ, военный аналитик Петр Черник предположил, что Украине могли предоставить больше ракет ATACMS, чем ожидалось. В общем, поставки оружия Украине вряд ли займут много времени - дело лишь в политическом решении.

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