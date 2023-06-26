Разрывают логистику РФ: ракеты Storm Shadow меняют ход войны в Украине — Уоллес

Практически все ракеты Storm Shadow, выпущенные ВСУ, успешно попадают в военные цели оккупантов РФ.

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Бен Уоллес прокомментировал применение Украиной ракет Storm Shadow / Коллжа Главред, фото ukrmilitary.com, wikipedia.org

Британские ракеты Storm Shadow, которые были переданы Вооруженным силам Украины для отражения российской агрессии, почти стопроцентно попадают в цель, заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

Высокоточные британские ракеты "практически безошибочно" атакуют российскую логистику и существенно влияют на боевые действия, цитирует его Sky News.

Британский министр обороны говорит, что переданная западными партнерами помощь помогла украинским силам менять ход войны. Он пояснил, что практически все ракеты успешно попадают в военные цели противника и тем самым рушат планы российских оккупантов.

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"Он сказал, что ракеты Storm Shadow оказали "значительное влияние" на ход войны, добавив, что это оружие "почти безошибочно" атаковало российскую логистику", — говорится в сообщении.

В свою очередь начальник Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс предупредил о том, что угроза со стороны РФ сохранится для Украины даже в том случае, если Киев победит.

"Независимо от того, как закончится эта война — а она должна закончиться победой Украины — я считаю, что российская угроза останется. Мы должны сделать больше. Мы в долгу перед Украиной", — добавил Сандерс.

Ракеты Storm Shadow для ВСУ

Ранее в сообщении CNN говорилось о передаче Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, которые пригодятся во время контрнаступления ВСУ. Украина гарантировала Британии, что ракеты не будут применяться по территории агрессора России.

Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Британский министр акцентировал внимание на способности ВСУ проводить грамотные операции и полагает, что ракеты помогут украинским войскам освободить свои территории от оккупантов РФ.

Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро опубликовал карту, на которой можно увидеть, что ракеты Storm Shadow, дальность пуска которых до 300 км, могут поражать цели в оккупированном Крыму (в том числе, и Крымский мост, - ред.), на территории России и в Беларуси. По словам Массаро, такое вооружение поможет достичь побед на фронте.

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