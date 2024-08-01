Удар по Су-35 Путина: в Британии сделали громкое заявление насчет F-16 в Украине

Первая группа украинских пилотов закончила Royal Air Force в марте, напомнил Грант Шаппс.

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Сообщалось о передаче Украине F-16 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прокомментировал информацию о том, что первые истребители F-16 уже прибыли в Украину.

В соцсети Х он прокомментировал статью в The Telegraph о том, что истребители F-16 наконец прибыли в Украину.

Глава Минобороны Британии отметил, что поставки американских истребителей ВСУ означает переломный момент в борьбе с террором российских Су-35 в небе Украины.

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Кто такой Грант Шаппс ? Грант Шаппс (англ. Grant Shapps) — британский политик. Министр обороны Великобритании с 31 августа 2023 года; до этого занимал посты министра транспорта (2019—2022), министра внутренних дел (19-25 октября 2022)[2] и министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности (2023), сообщает "Википедия".

"F-16, прибывающие в Украину, знаменуют собой переломный момент в борьбе с Путиным и его Су-35. Первая группа украинских пилотов закончила Royal Air Force (обучение в Королевских ВВС Великобритании. - ред.) в марте, Британия и союзники должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать Украину в ее битве за небо", - написал Шаппс.

/ @grantshapps

Ранее в США рассказали, чего ждать от F-16 в Украине. США и другие западные страны готовят пилотов и техническое обслуживание F-16. В этом финансовом году США планируют подготовить 12 украинских пилотов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне в истерике готовятся "охотиться" на F-16. Сообщение СМИ о прибытии F-16 в Украину изрядно озадачило оккупантов, они готовятся сбивать новые истребители.

Как сообщалось ранее, издание Bloomberg сообщило, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16. Точное количество самолетов не называют, однако говорится о том, что их пока немного.

/ Инфографика: Главред

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