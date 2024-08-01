Россияне в истерике готовятся "охотиться" на F-16: обнаружено первый комплекс

Поставки Украине западного вооружения неоднократно наводили ужас на россиян, однако F-16 стали для них особенно опасной угрозой. Недавно иностранные издания опубликовали информацию о якобы доставке Украине первой партии истребителей.
Пропаганда страны-агрессора РФ сразу же опубликовала истерические сообщения о якобы уничтожении 6 бортов F-16 на аэродроме в Одессе, хотя эта информация не соответствует действительности.
Зато партизаны "Атеш" сообщили о развертывании зенитно-ракетного комплекса "Бук-М2" в Волновахском районе Донецкой области. По предположениям участников движения, оккупанты решили развернуть его для "охоты" на истребители.
"Похоже, в связи с новыми поступлениями в Украину истребителей четвертого поколения F-16, оккупанты вынуждены перебрасывать дополнительные системы ПВО ближе к линии фронта", - говорится в сообщении.
Что такое движение "Атеш"?
"Атеш" - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
Передача Украине истребителей F-16
Напомним, издание Bloomberg сообщило, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16. Точное количество самолетов не называют, однако говорится о том, что их пока немного.
Впоследствии The Telegraph со ссылкой на украинского военного сообщило, что F-16 уже выполнили первые боевые вылеты в воздушном пространстве Украины. Но пока ни США, ни Украина официально прибытие долгожданной авиации не подтверждают.
Ранее сообщалось, что США оснастят десятки истребителей F-16, которые передадут Украине, современным вооружением. Вместе с самолетами Украина получит ракеты американского производства и другое передовое оружие.
Другие новости о F-16:
- Когда ВСУ получат преимущество в воздухе благодаря F-16: командующий США дал ответ
- Получится ли применить F-16 на поле боя в 2024 году: посол удивила заявлением
- F-16 будут в Украине через несколько недель, но есть проблема с пилотами - WP
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред