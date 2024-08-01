Россияне в истерике готовятся "охотиться" на F-16: обнаружено первый комплекс

Сообщение СМИ о прибытии F-16 в Украину изрядно озадачило оккупантов, они готовятся сбивать новые истребители.

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Оккупанты развернули Бук-М2 в Донецкой области, вероятнее всего, для борьбы с F-16 / Коллаж: Главред, фото: flickr

Поставки Украине западного вооружения неоднократно наводили ужас на россиян, однако F-16 стали для них особенно опасной угрозой. Недавно иностранные издания опубликовали информацию о якобы доставке Украине первой партии истребителей.

Пропаганда страны-агрессора РФ сразу же опубликовала истерические сообщения о якобы уничтожении 6 бортов F-16 на аэродроме в Одессе, хотя эта информация не соответствует действительности.

Зато партизаны "Атеш" сообщили о развертывании зенитно-ракетного комплекса "Бук-М2" в Волновахском районе Донецкой области. По предположениям участников движения, оккупанты решили развернуть его для "охоты" на истребители.

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"Похоже, в связи с новыми поступлениями в Украину истребителей четвертого поколения F-16, оккупанты вынуждены перебрасывать дополнительные системы ПВО ближе к линии фронта", - говорится в сообщении.

Что такое движение "Атеш"? "Атеш" - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Передача Украине истребителей F-16

Напомним, издание Bloomberg сообщило, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16. Точное количество самолетов не называют, однако говорится о том, что их пока немного.

Впоследствии The Telegraph со ссылкой на украинского военного сообщило, что F-16 уже выполнили первые боевые вылеты в воздушном пространстве Украины. Но пока ни США, ни Украина официально прибытие долгожданной авиации не подтверждают.

Ранее сообщалось, что США оснастят десятки истребителей F-16, которые передадут Украине, современным вооружением. Вместе с самолетами Украина получит ракеты американского производства и другое передовое оружие.

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