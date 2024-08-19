"Боятся испортить лицо Путина": Сунгуровский сказал, что мешает Украине выиграть войну

Среди западных партнеров могут измениться настроения в результате операции украинских военных на Курщине, но общая стратегия поддержки Украины не изменится.

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Сунгуровский сказал, что мешает Украине выиграть войну/ коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, Главред

Операция Украины в Курской области может повлиять на настроения среди западных партнеров нашего государства, но не может повлиять на их стратегию. Например, стратегия США остается такой, чтобы обеспечить сильные позиции Украине и слабые позиции стране-агрессору России на переговорах.

Условия этих переговоров пока не обсуждаются. Однако со слов отдельных политиков понятно, что они не отрицают вопрос о переносе вопроса территориальной целостности как предмета переговоров. Такое мнение высказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью Главреду.

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"То есть речь не идет о том, чтобы вывести войска РФ с территории Украины до границ 1991 года, а хотят ограничиться хотя бы 2022 годом. Это они называют реализмом и тем, что Путин называет "реализм на земле". Они почему-то боятся испортить лицо Путина. Но лицо Путина - это лицо убийцы, террориста, человека, который наплевал на международное право", - сказал Сунгуровский.

Он отметил, что пока не видно никаких подтверждений, что США даже в результате победы на выборах Камалы Харрис готовы поменять эту стратегию - этого пока не было сказано.

"То, что будет усилена политика в отношении России, я слышал. Но то, что изменилась стратегия, пока что нет. И без этого ничего не будет. Как и если Запад четко не скажет, что такое для него победа и завершение войны. Не остановка войны, а завершение, потому что остановка - это замораживание, а завершение войны - это победа одной из сторон. До тех пор рассчитывать на какую-то более конкретную помощь, кроме вот такой ситуативной, капельной, не приходится", - отметил Сунгуровский.

Кто такой Николай Сунгуровский Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова. В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище. В 1982 - Киевскую академию противовоздушной обороны. В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства. С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины. С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова. Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее в The Times отмечали, что РФ попытается отбить Курщину в октябре 2024-го, ВСУ могут потерять позиции. Операция украинских военных на Курщине стала позором для российских оккупантов, которые потеряли на фронте в Украине много техники и личного состава.

Напомним, ВСУ продвинулись в Курской области и вошли в несколько населенных пунктов. Защитники Украины движутся вперед во время операции на Курщине, им удалось войти в несколько населенных пунктов.

Также ранее американский сенатор Марк Келли заявил, что операция на Курщине может изменить ход войны. Перед тем, как Украина начала операцию в Курской области, война в значительной степени находилась в тупике.

Ранее также стало известно, что РФ перебросила в Курскую область 5 тысяч российских военных из Украины. Во время следующих этапов боев на Курщине российским военным придется увеличивать свою численность и свои материальные средства в этом районе.

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