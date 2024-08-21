Будут ли выключать свет украинцам 22 августа: 'Укрэнерго' шокировало заявлением

В четверг, 22 августа, отключений электроэнергии по графикам в Украине не предвидится. Ограничения, которые действовали в течение трех дней, отменили. Об этом сообщило "Укрэнерго".
"Завтра, 22 августа, применение отключений не прогнозируется", - отметили в сообщении.
Энергетики обещают сообщить дополнительно о любых изменениях в ситуации и применении ограничений. В то же время "Укрэнерго" просит потребителей экономно использовать электроэнергию.
"Не включайте одновременно мощные электроприборы с 18:00 до 24:00", - призвали в "Укрэнерго".
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Жара и возвращение графиков отключения света - что известно
Напомним, с 17 по 21 августа в Украину пришла новая волна жары, которая может продлиться до 25 августа. В южных областях температура поднимется до 35-37°C, а на севере и западе будет прохладнее - 29-34°C, рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Также о возвращении графиков отключения света предупреждала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.
Кроме этого, директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что критическое состояние энергетической системы вызвано недостатком резервов и мощностей. Повышение температуры усиливает нагрузку на систему, поэтому графики плановых отключений вернулись.
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