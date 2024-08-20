Свет будут выключать в течение восьми часов: как будут действовать графики 21 августа

В среду, 21 августа, во всех регионах Украины будут действовать графики отключений электроэнергии. Свет будут выключать во второй половине дня. Об этом сообщило Укрэнерго.
По данным компании, свет будут выключать с 16:00 до 24:00. С 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений.
"С 18:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно", - добавили в Укрэнерго.видео дня
В другие часы суток графики отключений электроэнергии не будут применяться. Также потребление электроэнергии не будут ограничивать объектами критической инфраструктуры.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Жара и возвращение графиков отключения света - что известно
Напомним, с 17 по 21 августа в Украину пришла новая волна жары, которая может продлиться до 25 августа. В южных областях температура поднимется до 35-37°C, а на севере и западе будет прохладнее - 29-34°C, рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Также о возвращении графиков отключения света предупреждала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.
Кроме этого, директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что критическое состояние энергетической системы вызвано недостатком резервов и мощностей. Повышение температуры усиливает нагрузку на систему, поэтому графики плановых отключений вернулись и могут действовать до четверга.
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