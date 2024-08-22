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Пять регионов и Москва - Буданов рассказал о результатах атаки беспилотников

Степан Гафтко
22 августа 2024, 00:19
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В ночь на 21 августа украинские дроны атаковали сразу пять регионов в России, атака стала одной из самых массовых за время войны.
Пять регионов и Москва - Буданов рассказал о результатах атаки беспилотников
Атака безпілотників на РФ/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Украина провела 21 августа сразу несколько операций с применением дронов на территории России, в том числе атакована была и Москва. Об этом глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов сообщил изданию The War Zone.

"Сегодня мы провели несколько операций с использованием беспилотников", - заявил он в комментарии изданию.

ГУР атаковало беспилотниками аэропорт "Остафьево" в Москве и авиабазу "Миллерово" в Ростовской области, а также центр радиотехнической разведки. Сейчас последствия атаки устанавливаются.

видео дня

"Мы сейчас выясняем", - сказал Буданов.

Отмечается, что аэропорт "Остафьево" служит многим целям Министерства обороны России. В 2018 году там было построено несколько массивных круглых антенных решеток, что придало объекту открытой миссии стратегических сигналов и/или связи. Также возможно, что был поражен другой центр радиотехнической разведки в аэропорту или вблизи него, или в Московском регионе в целом.

Аэропорт Остафьево

Международный аэропорт "Остафьево" - один из пяти международных аэропортов в Москве. Расположен в черте Москвы в Новомосковском административном округе рядом с Южным Бутово Юго-Западного округа.

Создан как аэродром НКВД в 1934 году, позже был передан Министерству обороны и стал военным аэродромом. Реконструирован "Газпромавиа" и открыт для гражданских рейсов в 2000 году.

Аэродром класса В, по состоянию на 2011 год был способен принимать самолеты Ил-20, Ан-12, Ан-74, Ил-18, Як-42, Ту-134(с ограничениями по шуму), Boeing-737 (с ограничениями по весу), Falcon-900/2000 и другие более легкие, а также вертолеты всех типов.

Удар беспилотников по России - последние новости

Напомним, под утро 14 августа дроны атаковали Нижегородскую область страны-агрессора РФ. Беспилотники заметили над населенными пунктами Велетьма и Саваслейка. Местные паблики сообщали "о 10 прилетах" по военной авиабазе "Саваслейка".

Также стало известно, что россияне жалуются, что беспилотники уже четвертый день подряд атакуют аэродром "Оленья".

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 августа для жителей столицы страны-агрессора России выдалась очень тревожной. В Москве было шумно, местные жители массово сообщали об атаке дронов, что впоследствии подтвердила власть.

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война России и Украины Кирилл Буданов атака дронов
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