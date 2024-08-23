РФ может усилить ракетные атаки в День Независимости: в Германии сделали заявление

Германия призывает своих граждан покинуть Украину и воздержаться от поездок в страну в День Независимости.

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Германия предостерегает о возможном усилении российских обстрелов на День Независимости / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Российские оккупанты могут увеличить интенсивность обстрелов украинских городов 24 августа, когда в Украине празднуют День Независимости. Германия призывает своих граждан покинуть страну. Об этом заявило Министерство иностранных дел Германии.

"В районе Дня независимости Украины 24 августа 2024 года могут усилиться ракетные и воздушные обстрелы городов, особенно Киева", - говорится в сообщении МИД.

В связи с этим, немецкое ведомство предупреждает своих граждан об опасности и призывает избегать поездок в Украину. Тех, кто уже находится в стране призывают срочно покинуть Украину.

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Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Ракетный удар по Украине - угроза обстрела со стороны РФ 24 августа

Как ранее сообщал Главред, в США считают, что в ближайшие дни, включая выходные, возрастает риск атак со стороны России по территории Украины, в частности с помощью дронов и ракет. Посольство США связывает возможный рост воздушных угроз с Днем Независимости Украины.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины отметили, что атаки происходят почти ежедневно, и акцент на конкретных датах может разбалансировать общество. Глава ЦПД Андрей Коваленко подчеркнул, что украинцам следует быть готовыми к атаке в любое время и иметь план действий. Он также опроверг ошибочные интерпретации медиа о якобы призыве США к эвакуации или угрозе для правительственных зданий.

Россия готовится к ракетному удару по Украине, о чем свидетельствуют признаки накопления ракет, сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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