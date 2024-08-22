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Полетит сразу 100 ракет: названа дата возможного российского обстрела Украины

Ангелина Подвысоцкая
22 августа 2024, 17:18
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Российские оккупанты могут готовиться к ракетному обстрелу Украины уже на День Независимости.
Ракета KN-23, карта тревог
Россияне готовятся к ракетному обстрелу Украины / Коллаж: Главред, фото: t.me/alarmukraine, defence-ua.com

Россия готовится к ракетному удару по Украине. Уже есть признаки этого, к тому же оккупанты накапливают ракеты. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, сообщает "РБК-Украина".

О подготовке РФ к ракетному удару говорит и то, что оккупанты совершают учебные полеты стратегической авиации. Во время этих полетов россияне время от времени перебазируют свои самолеты, пытаясь спасти их от атак.

Он считает, что Россия может нанести удар ракетами по Украине уже на День Независимости, 24 августа.

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"Риски (обстрела на фоне Дня Независимости - ред.) есть. Ими нельзя пренебрегать. Есть признаки того, что Россия готовится к удару ... Учебные полеты совершаются, запасы готовятся. То есть возможности для осуществления такого удара обычно у врага есть. Потому что прошел определенный период времени и запас ракет, который они сейчас могли накопить, может составлять около 100 ракет. Я имею в виду готовые к применению, которые там могут быть снаряжены", - сказал Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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Откуда Россия наносит удары по территории Украины / Инфографика: Главред

Удар по Украине - что известно о последствиях российских ракетных атак

Напомним, как ранее сообщал Главред, во вторник, 20 августа, российские войска нанесли ракетные удары по Украине, в частности звуки взрывов были слышны в Сумах и на Полтавщине.

В тот же день оккупанты обстреляли Малокатериновку в Запорожской области, где попали в детское кафе. Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате удара пострадали трое детей, один из них, 15-летний парень, позже скончался в реанимации.

Военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что Россия готовится к массированному удару по Украине, проводя тренировочные полеты на Ту-95, и может выпустить до сотни ракет.

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