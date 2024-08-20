УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия готовит массированный удар по Украине: Свитан раскрыл "секретные договоренности"

Юлия Закрепа
20 августа 2024, 12:56
407
Украинцам в крупных городах целесообразно выехать за их пределы накануне праздника, если есть такая возможность.
Россия готовит массированный удар по Украине: Свитан раскрыл 'секретные договоренности'
РФ готовится к массированному обтсрелу Украины / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот: видео

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан рассказал, что в России продолжается подготовка к массированному удару по Украине. Враг проводит тренировочные полеты на бортах Ту-95. Россияне способны выпустить до сотни ракет.

По словам эксперта, заход ВСУ в Курскую область не изменил планов российской армии и не привел к развертыванию военной операции на этом направлении.

"Они пытаются остановить наши войска с помощью нелинейных частей, не кадровой армии. Забрасывают туда Росгвардию, какие-то части обеспечения, частные охранные предприятия, срочников. То есть не видно абсолютно развертывания военной операции. Они больше это воспринимают как пограничный конфликт. Не сняли войска с восточного фронта, а именно это одна из задач была у нас при движении на Курск. Россияне дальше давят на Покровск", - отметил Роман Свитан для ТСН.

видео дня

Военный эксперт отметил, что ничего не изменилось и в планах россиян по применению дальних средств поражения. Сегодня у врага продолжается процесс накопления ракет.

"Они изготавливают достаточно большое количество ракет, для того, чтобы нанести, допустим, один массированный удар. Тем более, что они уже изготовлены, то есть количество ракет более тысячи как минимум есть. Для них сделать массовую атаку несложно. Единственное - целеуказание как таковое. По каким целям бить? По тем, которые разведаны, до которых они пытаются достать. Мы видим эти атаки на Киевщину, но они прикрыты мощной системой противовоздушной обороны", - рассказал Свитан.

Последние атаки по Киевской области, вероятно, связаны с необходимостью врага проверить расположение системы противовоздушной обороны. Россия пытается обнаружить радиолокационные станции, пусковые установки и определить алгоритм действий ПВО.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

По словам Романа Свитана, подготовка к атаке однозначно ведется, однако будет она или нет - будет зависеть от определенных договоренностей.

"Снятие угрозы на 24 августа - День независимости Украины по крупным городам, по Киеву в частности, может зависеть от договоренностей, которые могут проводиться сегодня - по какому-то размену. Например, мы не взрываем вам Керченский мост на 24 число, а вы не бьете по Киеву. Я образно говорю. То есть, если не будет атаки 24 августа, то это означает, что сработали договоренности. Если ее не будет, или они не сработают, россияне однозначно перед 24-м, или 24 августа нанесут ракетный удар", - рассказал Роман Свитан.

Военный эксперт говорит, что украинцам в крупных городах целесообразно выехать за их пределы накануне праздника, если есть такая возможность.

"С точки зрения безопасности это неплохая мысль. Если есть куда выехать, провести день где-то подальше от расположения опасных мест, это лучше сделать. Живее будем. Если остались в столице или пригороде, надо быть очень осторожными. Во время любой воздушной тревоги надо однозначно прятаться. И не по правилу двух стен - оно может не сработать, когда будет массированная атака. Оптимально идти под землю. То есть идти в укрытие, или на нулевые этажи зданий. Надо для себя понять, что это время повышенной опасности", - говорит Роман Свитан.

Напомним, что 20 августа Россия запустила по Киеву баллистику. В Киевской городской военной администрации сообщили, что около 06:00 утра на Киевщине прогремели взрывы. Это была уже пятая ракетная атака по Киеву в этом месяце.

19 августа Украина оказалась под атакой "Шахедов". В Украине поздно вечером прогремели взрывы, их было слышно во многих областях. Известно, что беспилотники залетали через южные регионы и Сумскую область.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине ВСУ новости Украины Роман Свитан
Реклама

Главное за день

"Дай Бог справиться за 1,5-2 года": запрет УПЦ МП в Украине имеет одну проблему - Богачевская

"Дай Бог справиться за 1,5-2 года": запрет УПЦ МП в Украине имеет одну проблему - Богачевская

13:28 Украина
Россия готовит массированный удар по Украине: Свитан раскрыл "секретные договоренности"

Россия готовит массированный удар по Украине: Свитан раскрыл "секретные договоренности"

12:56 Украина
В Украине запретили деятельность УПЦ МП: стали известны важные детали

В Украине запретили деятельность УПЦ МП: стали известны важные детали

12:29 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украину будут заливать грозовые дожди: синоптик назвала дату похолодания 30179

Украину будут заливать грозовые дожди: синоптик назвала дату похолодания

Путин получил ультиматум, ВСУ уйдут с Курщины лишь при одном условии – The Times 20327

Путин получил ультиматум, ВСУ уйдут с Курщины лишь при одном условии – The Times

Игра в кошки-мышки с РФ: известно, почему Украина не уничтожает Крымский мост 10562

Игра в "кошки-мышки" с РФ: известно, почему Украина не уничтожает Крымский мост

У Зеленского поставили ультиматум России по завершению войны 6663

У Зеленского поставили ультиматум России по завершению войны

Последние новости

13:28

"Дай Бог справиться за 1,5-2 года": запрет УПЦ МП в Украине имеет одну проблему - Богачевская

12:59

"Россияне, белорусы, welcome": Орбан не объяснил решение об упрощении въезда

12:56

Россия готовит массированный удар по Украине: Свитан раскрыл "секретные договоренности"

12:53

Точно не почернеет: как сохранить капусту свежей до весны

12:47

"Могу влиять на глобальную индустрию музыки": Jerry Heil стала членом академии GRAMMY

Из-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - СунгуровскийИз-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - Сунгуровский
12:43

800 тысяч одна упаковка лекарства: российский певец заболел смертельным заболеванием

12:29

В Украине запретили деятельность УПЦ МП: стали известны важные детали

12:17

"Ждать осталось недолго": когда закончится война - новый прогноз

12:07

Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области - Bild

Реклама
12:05

Кэмерон Диаз показалась со своими "секретными" детьми

12:02

Мороз по коже от одного только названия: ТОП-5 захватывающих триллеров

12:00

Подводный камень запрета РПЦ в Украинемнение

11:49

Девушка выгнала сестру со свадьбы из-за "неправильного платья": как она объяснила свой поступок

11:47

Что передали Максим Галкин и Алла Пугачева украинцам - детали

11:45

Бизнес на детях: депутат Мялик продает садики вместе с детьми за миллионы гривен - СМИ

11:37

Меган Маркл и принц Гарри готовят два новых сокрушительных удара по королевской семье

11:30

Церковные календари с контактами армии РФ нашли в Киево-Печерской Лавре

11:05

Полезно ли поливать комнатные растения чаем: флорист удивила ответом

10:59

Китайский гороскоп на завтра 21 августа: Обезьяны - не сдавайтесь, Петухам - враги

10:47

Путин приказал "выбить" ВСУ из Курской области: источники раскрыли сроки

Реклама
10:43

Гороскоп на завтра 21 августа: Близнецам - хорошие новости, Девам - напряженный день

10:39

В Тернополе горит промышленный объект после удара РФ: власти сделали важное заявлениеФотоВидео

10:00

"Мы не можем отследить": Ольга Сумская прокомментировала скандал коллеги с русским языком

09:59

Почти полмиллиона пенсионеров получат выплаты ко Дню Независимости

09:27

РФ массированно атаковала Украину, дроны и ракеты сбивали в 9 областях: какие последствия

09:20

Церковный праздник 20 августа: что запрещено делать на пророка Самуила

09:09

Гарантирует удачу в жизни: какое у вас счастливое число по знаку зодиака

08:39

ВСУ продвинулись вперед на Курщине: в ISW заявили о захвате новых территорий

08:36

Путин обиделся: в Кремле сделали заявление о мирных переговорах

08:10

Что наговорил "Минский вождь" про войну в Украинемнение

08:05

"Токсичных и завистливых": внучка Софии Ротару высказалась о родственниках

07:37

Армия РФ прорывается в Донецкой и Луганской областях: в ISW раскрыли угрозы

07:05

Оптическая иллюзия для гениев: найти лестницу за 5 секунд смогут лишь единицы

06:28

Прозвучали мощные взрывы: Россия запустила по Киеву баллистику - что известно

06:10

В России объявился новый "вице-президент"мнение

05:30

Ребус для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 12 секунд найти тюленя

05:03

Запад поставили перед фактом: что будет с разрешением для Украины на удары по РФ

04:30

Сколько нужно пить воды в день: эксперт назвал главное правило

03:45

Ксения Мишина раскрыла идеальные отношения и прокомментировала замужество

03:15

Украина покажет РФ "где раки зимуют": операция на Курщине может дать серьезные плоды - эксперт

Реклама
02:31

Нет проблемы в этом: еще она страна разрешила Украине бить своим оружием по РФ

02:29

Голубая Суперлуна: что можно и нельзя делать в полнолуние

01:47

Россияне подходят к украинскому городу, на эвакуацию есть всего несколько дней

01:34

ВСУ могут пойти к АЭС: неожиданный прогноз наступления в Курской области

01:29

Почти на границе с РФ: в Литве появится немецкая военная база

00:36

Сбежали от войны, а их мобилизуют: в РФ нашли применение беженцам с Курщины

00:35

"Человек с неуравновешенной психикой": известный шоумен высказался про Узелкова

19 августа, понедельник
23:50

Ноль боев за последние дни: Лиховий о ситуации на определенных участках фронта

23:45

Бывший "авиатор" Игорь Воевуцкий получил экстремальную военную специальность

23:36

В областях раздаются взрывы: Украина под атакой "Шахедов"

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять