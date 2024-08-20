Россия готовит массированный удар по Украине: Свитан раскрыл 'секретные договоренности'

Украинцам в крупных городах целесообразно выехать за их пределы накануне праздника, если есть такая возможность.

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РФ готовится к массированному обтсрелу Украины / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот: видео

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан рассказал, что в России продолжается подготовка к массированному удару по Украине. Враг проводит тренировочные полеты на бортах Ту-95. Россияне способны выпустить до сотни ракет.

По словам эксперта, заход ВСУ в Курскую область не изменил планов российской армии и не привел к развертыванию военной операции на этом направлении.

"Они пытаются остановить наши войска с помощью нелинейных частей, не кадровой армии. Забрасывают туда Росгвардию, какие-то части обеспечения, частные охранные предприятия, срочников. То есть не видно абсолютно развертывания военной операции. Они больше это воспринимают как пограничный конфликт. Не сняли войска с восточного фронта, а именно это одна из задач была у нас при движении на Курск. Россияне дальше давят на Покровск", - отметил Роман Свитан для ТСН. видео дня

Военный эксперт отметил, что ничего не изменилось и в планах россиян по применению дальних средств поражения. Сегодня у врага продолжается процесс накопления ракет.

"Они изготавливают достаточно большое количество ракет, для того, чтобы нанести, допустим, один массированный удар. Тем более, что они уже изготовлены, то есть количество ракет более тысячи как минимум есть. Для них сделать массовую атаку несложно. Единственное - целеуказание как таковое. По каким целям бить? По тем, которые разведаны, до которых они пытаются достать. Мы видим эти атаки на Киевщину, но они прикрыты мощной системой противовоздушной обороны", - рассказал Свитан.

Последние атаки по Киевской области, вероятно, связаны с необходимостью врага проверить расположение системы противовоздушной обороны. Россия пытается обнаружить радиолокационные станции, пусковые установки и определить алгоритм действий ПВО.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

По словам Романа Свитана, подготовка к атаке однозначно ведется, однако будет она или нет - будет зависеть от определенных договоренностей.

"Снятие угрозы на 24 августа - День независимости Украины по крупным городам, по Киеву в частности, может зависеть от договоренностей, которые могут проводиться сегодня - по какому-то размену. Например, мы не взрываем вам Керченский мост на 24 число, а вы не бьете по Киеву. Я образно говорю. То есть, если не будет атаки 24 августа, то это означает, что сработали договоренности. Если ее не будет, или они не сработают, россияне однозначно перед 24-м, или 24 августа нанесут ракетный удар", - рассказал Роман Свитан.

Военный эксперт говорит, что украинцам в крупных городах целесообразно выехать за их пределы накануне праздника, если есть такая возможность.

"С точки зрения безопасности это неплохая мысль. Если есть куда выехать, провести день где-то подальше от расположения опасных мест, это лучше сделать. Живее будем. Если остались в столице или пригороде, надо быть очень осторожными. Во время любой воздушной тревоги надо однозначно прятаться. И не по правилу двух стен - оно может не сработать, когда будет массированная атака. Оптимально идти под землю. То есть идти в укрытие, или на нулевые этажи зданий. Надо для себя понять, что это время повышенной опасности", - говорит Роман Свитан.

Напомним, что 20 августа Россия запустила по Киеву баллистику. В Киевской городской военной администрации сообщили, что около 06:00 утра на Киевщине прогремели взрывы. Это была уже пятая ракетная атака по Киеву в этом месяце.

19 августа Украина оказалась под атакой "Шахедов". В Украине поздно вечером прогремели взрывы, их было слышно во многих областях. Известно, что беспилотники залетали через южные регионы и Сумскую область.

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