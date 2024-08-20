Прозвучали мощные взрывы: Россия запустила по Киеву баллистику - что известно

Утром, 20 августа, в Киеве и ряде областей объявили сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистической атаки.
В мониторинговом канале Воздушных Сил ВСУ в Telegram сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях.
"Киевская, Черниговская, Полтавская, Житомирская области - ракетная опасность", - сообщили в ВСУ.
Военные призвали жителей Киева находиться в укрытиях. В Киевской городской военной администрации сообщили, что около 06:00 утра на Киевщине прогремели взрывы.
"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
В КМВА сообщили, что по предварительной информации, враг атаковал столицу Украины с северного направления вероятно крылатыми ракетами типа Искандер-К.
"Это была уже пятая ракетная атака по Киеву в этом месяце. Силами и средствами противовоздушной обороны ракеты были уничтожены еще на подступах к городу. По информации на эту минуту - в Киеве без разрушений и пострадавших", - говорится в сообщении.
Что такое баллистическая ракета?
Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление.
По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета:
- Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
- Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).
- Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км).
Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.
Ракетная атака РФ по Украине
Напомним, что 18 августа РФ атаковала Украину дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. Оккупанты выпустили по Украине 16 воздушных целей. Силы обороны уничтожили 13 из них: 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 дронов-камикадзе. Враг атаковал Украину баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей.
На Днепропетровщине прогремели взрывы и вспыхнул пожар на подстанции. В результате атаки вражеских дронов произошли взрывы и вспыхнул пожар на подстанции. В Минэнерго заявили, что во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар, в результате чего ранения получил работник ГСЧС.
19 августа Украина оказалась под атакой "Шахедов". В Украине поздно вечером прогремели взрывы, их было слышно во многих областях. Известно, что беспилотники залетали через южные регионы и Сумскую область. Их удалось зафиксировать в Сумской, Полтавской, Черниговской, Николаевской и Херсонской областях.
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