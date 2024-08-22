США предупреждают о возможных ракетных и дроновых атаках ко Дню Независимости Украины

Следующие несколько дней жителям всей страны следует быть внимательными к воздушным тревогам и позаботиться о собственной безопасности.

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Об опасности предупреждают жителей всех регионов Украины / Коллаж: Главред, фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

В США предполагают, что следующие дни и выходные пройдут с повышенным риском атак страны-агрессора России на Украину. Речь идет об обстрелах как и дронами, так и ракетами.

Соответствующее предупреждение опубликовало посольство США в Украине опубликовало 22 августа. Связывают возможное повышение воздушных угроз в ведомстве с Днем Независимости Украины.

В обращении к гражданам США в Украине предостерегают, что Россия может атаковать любые города или села Украины, как и днем, так и ночью с помощью различных видов вооружения.

видео дня

"Посольство США оценивает, что в течение следующих нескольких дней и до выходных существует повышенный риск как ночных, так и дневных российских беспилотных и ракетных атак по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Что такое посольство США в Украине? Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине - дипломатическое учреждение США в Киеве, открытое с 23 января 1992 года. С мая 2022 года посол Бринк была назначена президентом Байденом на должность Посла США в Украине, пишет Википедия.

Российские атаки на Украину

Напомним, о том, что страна-агрессор Россия готовит провокации на захваченных территориях Украины ко Дню Независимости накануне предупредили активисты движения "Желтая лента". Оккупанты могут осуществить теракты с целью дискредитировать силы сопротивления и воинов Вооруженных сил Украины.

Удары ракет или дронов РФ не являются неожиданностью для украинцев, ведь оккупанты чуть ли не ежедневно обстреливают территорию Украины. Накануне, 20 августа, россияне запустили по Украине баллистические ракеты. Взрывы прогремели в Сумах и Полтавской области.

Некоторые обстрелы оккупантов являются особенно циничными. Например, 9 августа, российские оккупанты ударили по супермаркету в Константиновке Донецкой области. После обстрела среди погибших идентифицировали двух детей. Это девочки 9 и 11 лет.

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