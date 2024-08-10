Удар оккупантов по Константиновке: среди погибших идентифицировали двух детей

По последним данным, количество погибших - 14 человек, ранены - 43 человека. Сейчас продолжаются следственные действия.

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Удар оккупантов по Константиновке / коллаж: Главред, фото: Андрей Ермак, Офис генпрокурора

После обстрела РФ Константиновки, 9 августа, среди погибших идентифицировали двух детей. Это девочки 9 и 11 лет. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"По состоянию на утро 10 августа в г. Константиновка идентифицированы тела 2 погибших детей - это девочки 9 и 11 лет. Продолжаются экспертизы по установлению личностей еще 6 человек, в том числе, вероятно, одного ребенка", - говорится в сообщении.

Также известно, по последним данным, что количество погибших - 14 человек, ранены - 43 человека. Сейчас продолжаются следственные действия. Количество пострадавших уточняется.

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"Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - добавили в Офисе генпрокурора.

Что известно о городе Константиновка? Константиновка - город в Украине, административный центр Константиновской городской общины в Краматорском районе Донецкой области. Освобожден от террористического подразделения российских оккупантов и местных коллаборационистов 5 июля 2014 года во время проведения АТО силами Национальной гвардии Украины и военными подразделениями, пишет Википедия. Во время полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины город неоднократно подвергался обстрелам со стороны российских оккупантов.

Удар РФ по Константиновке - что известно

Напомним, в пятницу, 9 августа, российские оккупанты ударили по супермаркету в Константиновке Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Президент Украины Владимир Зеленский реагируя на удар страны-агрессора России по Константиновке заявил, что Россия будет отвечать за этот террор.

В ГСЧС Украины сообщали, что пожар, который пылал на площади 1 тыс. кв. м, удалось потушить.

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