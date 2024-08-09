Удар дронов по Липецку: появились спутниковые фото последствий атаки

На спутниковых снимках видно, что часть помещений на липецком аэродроме, которые вероятно использовались в качестве складов, разрушена. А на месте аэродрома продолжался масштабный пожар много часов. Об этом сообщил проект "Схемы" и опубликовал спутниковые снимки от Planet Labs.
На снимках видно две воронки от ракет, или беспилотников, которыми вероятно украинские войска атаковали липецкий аэродром.
Удар по аэродрому в Липецке
Напомним, в ночь на 9 августа украинские защитники успешно поразили аэродром в российском Липецке, там была уничтожена военная техника и склады.
Российские местные власти заявили, что удар был нанесен украинскими беспилотниками. В регионе объявляли эвакуацию.
Также ранее украинские силы обороны в ночь на субботу, 3 августа, нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в России. Взрывы прогремели на всей территории аэропорта .
Удары по России
Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.
Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".
"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.
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