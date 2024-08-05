РФ ночью атаковала Украину роем дронов: сколько вражеских целей сбила ПВО

В ночь на понедельник, 5 августа, российские войска запустили ударные беспилотники типа "Шахед" по территории Украины. Силы ПВО ликвидировали все вражеские БпЛА, об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Оккупанты запустили 24 дрона из районов Приморско-Ахтарска и Курска. Украинские военные обнаружили и уничтожили все беспилотники РФ.
"В результате противовоздушного боя все вражеские БпЛА сбиты мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.
Кто такой Николай Олещук
Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) — украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (от 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.
Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.
Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и т.д. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допущено господство вражеских самолетов в воздухе.
Последствия атаки БпЛА на Киевщине
Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко отметил, что враг в очередной раз пытался атаковать Киевскую область с помощью БпЛА. Воздушная тревога объявлялась дважды и продолжалась почти всю ночь. На Киевщине работали силы ПВО.
"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавшие отсутствуют. Падение обломков фиксируются за пределами населенных пунктов на открытой местности", - добавил он.
Последствия атаки БпЛА на Харьковщине
Также в течение ночи на Харьковщине фиксировали несколько групп беспилотников, которые двигались переменным курсом. В области прозвучала серия взрывов.
По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в селе Ковяги Богодуховского района обломки "Шахеда" попали по гражданской инфраструктуре. Также в 00:49 в результате падения остатков БПЛА повреждена гражданская инфраструктура в селе Васищево.
Атаки РФ по Украине - последние новости
Напомним, оккупанты в ночь на 4 августа запустили 4 ракеты и 5 дронов по Украине. Силы ПВО сбили 5 дронов-камикадзе "Шахед".
В Сумах 3 августа прогремело по меньшей мере три взрыва. После взрывов в городе виднелся дым.
Также вечером субботы, 3 августа, российские оккупанты атаковали с беспилотника ребенка в Белозерке Херсонской области. В результате атаки 12-летний мальчик получил ранения.
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