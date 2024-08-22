"Удары по правительственным объектам" на День Независимости: в ЦПД оценили угрозу атак РФ

Посольство США в Украине предупредило своих граждан об угрозе активизации ракетно-дронных ударов по территории Украины в связи с Днем Независимости. Однако в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины отметили, что атаки по Украине происходят почти ежедневно. Об этом в эфире Radio NV сообщил глава ЦПД Андрей Коваленко.
Он отметил, что фиксация на конкретных датах может разбалансировать общество.
"Общество должно жить в таком режиме, что атака может быть ежедневно, и понимать, и держать в голове план B - как действовать в конкретных ситуациях, во время тревоги, где ее переждать и так далее. Это должно быть в голове каждого украинца до завершения войны", - отметил Коваленко.видео дня
Также Коваленко опроверг информацию, которая распространилась в медиа после заявления США. Он подчеркнул, что многие медиа и каналы некорректно подали новость, не обратив внимание на истинное содержание сообщения посольства. В частности, они ложно интерпретировали это как подготовку к ударам по центрам принятия решений, правительственным зданиям, и что американцы призывают покидать Украину.
"Ни одного слова такого не было размещено (в заявлении посольства США - ред.)", - резюмировал Коваленко.
Что известно о Центре противодействия дезинформации
Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.
Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.
Ракетный удар по Украине - угроза обстрела со стороны РФ 24 августа
Напомним, как ранее сообщал Главред, в США считают, что в ближайшие дни, включая выходные, возрастает риск атак со стороны России по территории Украины, в частности с помощью дронов и ракет. Посольство США связывает возможный рост воздушных угроз с Днем Независимости Украины.
Россия готовится к ракетному удару по Украине, о чем свидетельствуют признаки накопления ракет, сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что Россия часто приурочивает значительные даты к жестоким действиям, поэтому возможен массированный комбинированный обстрел Украины 24 августа, на День Независимости.
Другие новости:
- Прошли почти 30 километров за 2 дня: новые детали прорыва ВСУ на Курщине - DeepState
- Путин срочно перебрасывает срочников на "защиту" Курска: как это повлияет на бои
- Атакованный в порту "Кавказ" паром с топливом затонул: все подробности
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред