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"Удары по правительственным объектам" на День Независимости: в ЦПД оценили угрозу атак РФ

Юрий Берендий
22 августа 2024, 19:13
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В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию о якобы предупреждении со стороны США об угрозе ударов РФ по правительственным зданиям в Украине.
В СНБО отреагировали на угрозу ударов по Украине на День Независимости / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Посольство США в Украине предупредило своих граждан об угрозе активизации ракетно-дронных ударов по территории Украины в связи с Днем Независимости. Однако в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины отметили, что атаки по Украине происходят почти ежедневно. Об этом в эфире Radio NV сообщил глава ЦПД Андрей Коваленко.

Он отметил, что фиксация на конкретных датах может разбалансировать общество.

"Общество должно жить в таком режиме, что атака может быть ежедневно, и понимать, и держать в голове план B - как действовать в конкретных ситуациях, во время тревоги, где ее переждать и так далее. Это должно быть в голове каждого украинца до завершения войны", - отметил Коваленко.

видео дня

Также Коваленко опроверг информацию, которая распространилась в медиа после заявления США. Он подчеркнул, что многие медиа и каналы некорректно подали новость, не обратив внимание на истинное содержание сообщения посольства. В частности, они ложно интерпретировали это как подготовку к ударам по центрам принятия решений, правительственным зданиям, и что американцы призывают покидать Украину.

"Ни одного слова такого не было размещено (в заявлении посольства США - ред.)", - резюмировал Коваленко.

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Откуда РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Что известно о Центре противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.

Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

Ракетный удар по Украине - угроза обстрела со стороны РФ 24 августа

Напомним, как ранее сообщал Главред, в США считают, что в ближайшие дни, включая выходные, возрастает риск атак со стороны России по территории Украины, в частности с помощью дронов и ракет. Посольство США связывает возможный рост воздушных угроз с Днем Независимости Украины.

Россия готовится к ракетному удару по Украине, о чем свидетельствуют признаки накопления ракет, сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что Россия часто приурочивает значительные даты к жестоким действиям, поэтому возможен массированный комбинированный обстрел Украины 24 августа, на День Независимости.

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