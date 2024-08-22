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Прошли почти 30 километров за 2 дня: новые детали прорыва ВСУ на Курщине - DeepState

Юрий Берендий
22 августа 2024, 18:22
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По данным аналитиков, военные из 225 ОШБ смогли за 2 дня боев на Курщине подорвать логистику врага и углубиться вглубь обороны РФ на 29 километров.
Прошли почти 30 километров за 2 дня: новые детали прорыва ВСУ на Курщине - DeepState
ВСУ прорвались на 30 километров за 2 дня вглубь РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, deepstate

225 отдельный штурмовой батальон ВСУ смог за 2 дня операции на территории Курской области продвинуться на 29 километров вглубь обороны россиян. Об этом сообщает говорится в сообщении аналитического проекта DeepState.

"На фоне многих сложных жизненных моментов Украинского государства, есть и действительно крутые военные решения и их реализации. Сегодня хотим рассказать о профессионализме наших войск, а именно одного из подразделений, которое своими действиями обеспечило успех на левом фланге удара Сил Обороны на Курскую область", - отмечают аналитики.

По информации DeepState, 225-я отдельная штурмовая бригада за два дня осуществила прорыв почти на 30 километров вглубь вражеской территории. Операция началась 6 августа с быстрого разминирования минно-взрывных заграждений противника с помощью техники бригады, что позволило штурмовым группам прорваться и начать бои за опорные пункты. После начальных успехов наступление продолжалось через Дарьевку до Нижнего Клина.

видео дня

"Первый день закончился выходом ДШВ через боевые порядки 225 в район сосредоточения у н.п. Зеленый Путь. Здесь россияне начали оказывать существенное сопротивление и наносить атаки", - добавили авторы DeepState.

По их данным, на второй день рейда подразделения бригады нанесли удар параллельно трассе, выйдя к населенному пункту Коренево. Это значительно подорвало логистику и оборону врага на трассе, что позволило бригаде расширить контроль и улучшить тактическое положение.

"Бои на Курщине продолжаются. Подразделения продолжают выполнять поставленные задачи и достигают успехов пока на тактическом уровне. Информация предоставленная участниками тех событий общая и уже не несет оперативной ценности для врага", - резюмировали аналитики.

Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Бои в Курской области - что известно об операции ВСУ на территории РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, один из украинских военных в комментарии для The Times подчеркнул, что наступление в Курской области стало неожиданностью для оккупантов, и это не единственный сюрприз, который подготовили бойцы ВСУ. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет продолжаться еще долго.

Курская операция Сил обороны Украины уже повлекла ряд политических последствий для России, в частности то, что война перешла на ее территорию, заявил политолог Владимир Фесенко.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также прокомментировал политические последствия операции ВСУ в Курской области, отметив, что она делает невозможным миротворческие инициативы третьих стран, которые предусматривают достижение мира через территориальные уступки со стороны Украины.

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