'Пощечина' Путину: диктатор теряет контроль над ситуацией на Курщине - Фесенко

Курская операция - это удар по репутации и самолюбию Кремля, а также по всей российской армии, говорит политолог.

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Путин теряет контроль над ситуацией на Курщине / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, deepstatemap.live

Курская операция Сил обороны Украины уже имеет целый ряд политических последствий для России. Самое главное из них то, что война перешла на территорию Российской Федерации. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала FREEДОМ.

Он отметил, что РФ потеряла контроль над частью территории Курской области. И это не просто впервые за нынешнюю большую войну России против Украины, а впервые после Второй мировой войны.

По его словам, даже некоторые российские политологи, причем лояльные к Кремлю, назвали это пощечиной Путину.

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"По сути, это проявление слабости, неготовности к таким действиям. Это и слабость Кремля, и российской армии. Причем снова произошла ирония с темой "трех дней". В начале войны Кремль пообещал за "три дня разгромить" Украину. И многие верили в это, ожидали подобного. Но не получилось, и до сих пор не получается. А теперь Герасимов, начальник генштаба вооруженных сил Российской Федерации, пообещал Путину за "три дня" решить проблему в Курской области. Причем они не называют это войной. Они называют это "масштабными провокациями", "проблемами", "попыткой прорыва". Хотя какая здесь попытка, если российские власти потеряли контроль более чем на 1 тыс. квадратных километров Курской области?", - подчеркнул политолог.

Он также подчеркнул, что Курская операция - это удар по репутации и самолюбию Кремля, а также по всей российской армии.

"Слабость Кремля проявилась не только внутри России. Она ощущается снова, как в 2022-м году, и за рубежом. И Путин потенциально сейчас теряет контроль над развитием ситуации. Он хотел принудить Украину к миру на своих условиях, к односторонним уступкам. А теперь позиции Киева в перспективе будущих мирных переговоров значительно усилились. И сама логика переговоров неизбежно должна измениться. Это вызывает ярость, раздражение у Путина", - говорит Фесенко.

По его словам, Путин пытается преуменьшить масштабы случившегося, замолчать, но у диктатора это плохо получается.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин приказал своим военным вытеснить украинские войска из Курской области, но не снимать силы с ключевых участков на Донбассе.

Также известно, что наступление ВСУ в Курской области создало немало проблем для режима Владимира Путина в РФ, однако пока сложно сказать, как операция окончательно повлияет на устойчивость его власти.

Кроме того, ранее говорилось о том, что Украина продолжит военную операцию в Курской области и будет дальше продвигаться в регионе, если Владимир Путин не пойдет на уступки и реальные переговоры с Киевом.

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