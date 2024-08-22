Стабильность только в эфире: оккупанты почти в котле на Курщине - Коваленко

Рустем Умеров во время встречи с американскими конгрессменами назвал цель операции ВСУ в Курской области.

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Оккупанты почти в котле на Курщине / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", google.com.ua

Операция в Курской области продолжается, в частности, оккупанты могут попасть в котел. Об этом заявил лейтенант Сил обороны, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"На Курщине часть российских войск практически в котле. В то же время, в эфирах у россиян все стабильно", - написал он в Telegram.

В свою очередь, министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с американскими конгрессменами назвал цель операции ВСУ в Курской области. Об этом говорится в заявлении Минобороны.

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"Вместе с командой проинформировали американских партнеров о текущей ситуации на фронте, в частности в прилегающих к Сумщине территориях. Наши цели там - очистить приграничье от российских военных угроз и исключить вражеские обстрелы и атаки на наши города и села", - цитирует Минобороны Умерова.

Украинский министр и американские конгрессмены также обсудили важные потребности армии. Глава Минобороны отметил необходимость получить быстрое разрешение от союзников на полное применение дальнобойного оружия по целям на российской территории. Умеров отметил, что это вопрос защиты мирных городов и сел Украины.

Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Курская операция украинских сил делает невозможным миротворческую концепцию третьих стран, которая предполагает, что можно достичь мира благодаря только территориальным уступкам со стороны Украины.

Также известно, что ВСУ в в Глушковском районе Курской области постепенно зажимают группировки агрессоров. Как результат - оккупанты скоро будут фактически отрезаны от сообщения через реку Сейм.

Кроме того, после прорыва в Курскую область 6 августа украинские бойцы воодушевлены успехами и верят в победу.

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