Впервые с начала войны: ВСУ зажимают в окружение армию РФ в Курской области

Похоже, на одном из участков Курской области, группировка оккупантов может оказаться в окружении.

https://glavred.info/war/vpervye-s-nachala-voyny-vsu-zazhimayut-v-okruzhenie-armiyu-rf-v-kurskoy-oblasti-10590422.html Ссылка скопирована

Оккупанты могут попасть в окружение ВСУ / Коллаж: Главред, карты ISW, фото: h ttps:// t.me/landforcesofukraine

ВСУ в в Глушковском районе Курской области постепенно зажимают группировки агрессоров. Как результат - оккупанты скоро будут фактически отрезаны от сообщения через реку Сейм.

Как рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире радио NV, там противник может оказаться в окружении.

По данным эксперта, украинские силы продолжают ведение наступательных действий, зона расширяется - уже 1256 квадратных километров под контролем ВСУ.

видео дня

"На сегодняшний день для нас определяющим является то, что происходит в юго-западной части - Глушковский район, где украинские силы зажимают группировку врага, отрезая его фактически от сообщения через реку Сейм и где противник может оказаться в окружении. Это очень важно, потому что, если это произойдет, то это будет впервые с начала полномасштабного вторжения, когда такую группировку российских войск удастся фактически окружить украинским силам. Это было бы очень мощно", - подчеркнул Мусиенко.

Однако терять бдительность и расслабляться однозначно не стоит. Сейчас враг накапливает определенные силы с северо-востока, то есть маневрирует, осуществляет активную оборону, несколько усиливается его присутствие и активность, применение дронов.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Военный эксперт Александр Мусиенко обращает внимание, что украинские силы довольно маневренно быстро действуют и тактика малых групп, в том числе себя оправдывает.

"Плюс работает авиация. И это очень важно, потому что авиация поддерживает наступательные действия украинских войск и это реально помогает. Особенно во время наступательной операции, чтобы иметь дальность и возможность поразить командные пункты врага, мосты, переправы, скопления сил и средств противника", - подчеркнул Мусиенко.

Враг, по данным эксперта, может поставить себе цель оттянуть наши войска, которые действуют в районе в направлении на Коренево и дальше, чтобы "попытаться спасти свою группировку, которая там застряла". Именно поэтому могут наблюдаться попытки контратаковать определенными силами, особенно с восточной части.

Для того, чтобы хоть как-то дать возможность отойти подразделениям, которые сейчас зажаты, враг делает понтонные переправы.

А украинские войска, в свою очередь, пытаются заставить врага сдаваться в плен, чтобы было у нас меньше потерь. Мусиенко отметил, что на сегодня по меньшей мере три понтонные вражеские переправы были поражены.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Продвижение ВСУ в Курской области - что известно

Как известно, именно стремительное продвижение ВСУ в Курской области изменило не только позицию Украины в глазах противника, но и среди международного сообщества. Успешные действия украинских сил на территории Курской области существенно изменили взгляды западных чиновников на право Украины использовать средства и ресурсы, чтобы остановить агрессора Россию.

ВСУ воспользовались ошибкой военного командования РФ в Курской области. Граница РФ осталась без обороны по приказу российского генерала, который провалил оборону Харьковщины в 2022 году, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Кроме этого, наступление на Курщину разрушило мечты Путина об оккупации Сумской области. Генерал-лейтенант Игорь Романенко убежден, что оккупантам пришлось освободить некоторые участки фронта. Кроме этого, операция ВСУ создала буферную зону и спасла населенные пункты от обстрелов.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред