УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Впервые с начала войны: ВСУ зажимают в окружение армию РФ в Курской области

Даяна Швец
21 августа 2024, 16:15
116
Похоже, на одном из участков Курской области, группировка оккупантов может оказаться в окружении.
ВСУ, война, Курск
Оккупанты могут попасть в окружение ВСУ / Коллаж: Главред, карты ISW, фото:
h
ttps://
t.me/landforcesofukraine

ВСУ в в Глушковском районе Курской области постепенно зажимают группировки агрессоров. Как результат - оккупанты скоро будут фактически отрезаны от сообщения через реку Сейм.

Как рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире радио NV, там противник может оказаться в окружении.

По данным эксперта, украинские силы продолжают ведение наступательных действий, зона расширяется - уже 1256 квадратных километров под контролем ВСУ.

видео дня

"На сегодняшний день для нас определяющим является то, что происходит в юго-западной части - Глушковский район, где украинские силы зажимают группировку врага, отрезая его фактически от сообщения через реку Сейм и где противник может оказаться в окружении. Это очень важно, потому что, если это произойдет, то это будет впервые с начала полномасштабного вторжения, когда такую группировку российских войск удастся фактически окружить украинским силам. Это было бы очень мощно", - подчеркнул Мусиенко.

Однако терять бдительность и расслабляться однозначно не стоит. Сейчас враг накапливает определенные силы с северо-востока, то есть маневрирует, осуществляет активную оборону, несколько усиливается его присутствие и активность, применение дронов.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Военный эксперт Александр Мусиенко обращает внимание, что украинские силы довольно маневренно быстро действуют и тактика малых групп, в том числе себя оправдывает.

"Плюс работает авиация. И это очень важно, потому что авиация поддерживает наступательные действия украинских войск и это реально помогает. Особенно во время наступательной операции, чтобы иметь дальность и возможность поразить командные пункты врага, мосты, переправы, скопления сил и средств противника", - подчеркнул Мусиенко.

Враг, по данным эксперта, может поставить себе цель оттянуть наши войска, которые действуют в районе в направлении на Коренево и дальше, чтобы "попытаться спасти свою группировку, которая там застряла". Именно поэтому могут наблюдаться попытки контратаковать определенными силами, особенно с восточной части.

Для того, чтобы хоть как-то дать возможность отойти подразделениям, которые сейчас зажаты, враг делает понтонные переправы.

А украинские войска, в свою очередь, пытаются заставить врага сдаваться в плен, чтобы было у нас меньше потерь. Мусиенко отметил, что на сегодня по меньшей мере три понтонные вражеские переправы были поражены.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Продвижение ВСУ в Курской области - что известно

Как известно, именно стремительное продвижение ВСУ в Курской области изменило не только позицию Украины в глазах противника, но и среди международного сообщества. Успешные действия украинских сил на территории Курской области существенно изменили взгляды западных чиновников на право Украины использовать средства и ресурсы, чтобы остановить агрессора Россию.

ВСУ воспользовались ошибкой военного командования РФ в Курской области. Граница РФ осталась без обороны по приказу российского генерала, который провалил оборону Харьковщины в 2022 году, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Кроме этого, наступление на Курщину разрушило мечты Путина об оккупации Сумской области. Генерал-лейтенант Игорь Романенко убежден, что оккупантам пришлось освободить некоторые участки фронта. Кроме этого, операция ВСУ создала буферную зону и спасла населенные пункты от обстрелов.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ Курск Александр Мусиенко контрнаступление ВСУ Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

Есть угроза для спинного мозга: в каком состоянии дети после удара РФ по кафе в Запорожье

Есть угроза для спинного мозга: в каком состоянии дети после удара РФ по кафе в Запорожье

16:43 Украина
РФ проявила инициативу: Лубинец раскрыл детали нового обмена пленными

РФ проявила инициативу: Лубинец раскрыл детали нового обмена пленными

16:27 Украина
"Кажется, начались блокировки": в России "прилег" интернет

"Кажется, начались блокировки": в России "прилег" интернет

15:21 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Исчезнет из дома навсегда: что кладут в шкаф, чтобы спасти вещи от моли 10977

Исчезнет из дома навсегда: что кладут в шкаф, чтобы спасти вещи от моли

Не только ценой и цветом: чем отличается цукини от кабачка - простое объяснение 9401

Не только ценой и цветом: чем отличается цукини от кабачка - простое объяснение

Делают странные вещи: как определить, что кот счастлив - хозяева и не догадываются 2979

Делают странные вещи: как определить, что кот счастлив - хозяева и не догадываются

Будет хуже потери Суджи: ВСУ начинают битву за ключевую точку на Курщине - Bild 2664

Будет хуже потери Суджи: ВСУ начинают битву за ключевую точку на Курщине - Bild

Последние новости

16:43

Есть угроза для спинного мозга: в каком состоянии дети после удара РФ по кафе в Запорожье

16:42

Как использовать средства для автозагара: подготовка, нанесение и смывание новости компании

16:27

РФ проявила инициативу: Лубинец раскрыл детали нового обмена пленными

16:15

Впервые с начала войны: ВСУ зажимают в окружение армию РФ в Курской области

15:47

Переговоры между Украиной и Россией могут начаться при одном условии - экс-глава МИД

Огрызко: Курская операция – начало конца Путина, Россия близка к катастрофеОгрызко: Курская операция – начало конца Путина, Россия близка к катастрофе
15:26

Блогерша Верба опозорилась фейком о шоу "Холостяк"

15:25

Уже не понимают, за что они воюют: Огрызко назвал сценарий катастрофы в России

15:22

Почему нужно выйти на улицу посреди ночи: старые приметы 22 августа

15:21

"Кажется, начались блокировки": в России "прилег" интернет

Реклама
15:13

Женщина делает вид, что не замечает измен мужа: она назвала странную причину своего решения

15:05

Затяжные тревоги: эксперт сказал, почему "Шахеды" долго "кружат" над Украиной

14:58

Барбир ответила на сплетни про роман с коллегой по "Сніданку" Сеничкиным

14:55

Ученые показали, как выглядела 40-летняя женщина 75 тысяч лет назад - фото

14:31

Украинка произвела фурор на французском "Голосе"Видео

14:25

Командование РФ бросает в Курскую область "космические" войска: резервы на пределе

14:20

Катастрофическая ситуация для Путина: ответит ли РФ на события на Курщине - Огрызко

14:11

Адвокат поинтересовалась у "Евросолидарности", остается ли Порошенко диаконом УПЦ (МП) - СМИ

14:02

Жена - работница шеста и пилона: Королева выдала своего сына за "выгодную" партиюВидео

13:37

Силы обороны перешли в контрнаступление на Харьковщине и выбили врага: детали операции

13:29

Вывела все заграницу: блогер рассекретил настоящие планы "аферы" Долиной

Реклама
12:56

Удар по ЗРК С-300 в Ростовской области: известно, для чего и чем атаковали ВСУВидео

12:55

Муж предательницы Седоковой вывалил грязный секрет про нее

12:54

"Мы все здесь украинцы": как сейчас выглядит Суджа и что говорят о ситуации местныеФото

12:45

Ольга Фреймут прокомментировала российское гражданство мужа и украинские санкции

12:44

В Украине вшкварит +38 градусов: в каких областях усилится жара

12:26

Утро, чипсы, пиво: дочь путиниста Эрнста опозорилась в сети

12:12

Без территориальных уступок: операция в Курской области изменила позицию Украины

12:08

Более 70 целей: РФ ударила по Украине дронами и ракетами - сколько удалось сбить

12:02

Как помыть батарею в труднодоступных местах: простые, но действенные лайфхакиВидео

11:58

Известный шоумен признался, есть ли у него бронь и где берет деньги

11:39

6 знаков зодиака, которым всегда везет в любви

11:32

"Он может ей навредить": Алла Пугачева тайно разводится с Максимом Галкиным - росСМИ

11:23

ВСУ воспользовались ошибкой военного командования РФ в Курской области - WSJ

11:21

Будет сиять невероятной чистотой: 5 лучших способов, чем мыть холодильник внутриВидео

10:58

Будет хуже потери Суджи: ВСУ начинают битву за ключевую точку на Курщине - Bild

10:50

"Конфликт может зайти в тупик": в Пентагоне назвали проблемы Украины и РФ

10:44

По упрощенному механизму: пенсии в Украине могут выплачивать по-новому

10:42

Китайский гороскоп на завтра 22 августа: Тиграм - неудачи, Лошадям - скандал

10:27

"Это очень много денег": Шольц отреагировал на слухи об уменьшении помощи Украине

10:07

Лучшие мультфильмы всех времен: подборка для просмотра

Реклама
10:00

Армия РФ продвинулась возле пяти населенных пунктов в Донецке: детали DeepState

09:57

Почему "губити" и "втрачати" - не одно и то же: какой распространенной ошибки надо избегатьВидео

09:43

"Дальше будет": в Генштабе подтвердили удар по Ростовской области - что удалось уничтожить

09:38

"Нет уже сил": фанаты едва узнали - что произошло с молчуньей Анастасией Стоцкой

09:25

Гороскоп на завтра 22 августа: Ракам - невероятный доход, Львам - райский период

09:17

Часов Яр будет обреченным при одном условии: эксперт поделился важным прогнозом

09:12

Как удалить пятна от краски: 3 важных правила, которые должен знать каждый

08:44

Моди в Киеве хочет говорить о перспективах по окончанию войны в Украине

08:29

Кума Лилии Подкопаевой высказалась о ней - что ответила спортсменка

08:21

Перемещение войск из Часового Яра на Курщину: как оно повлияет на наступление РФ

^
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять