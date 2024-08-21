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ВСУ воспользовались ошибкой военного командования РФ в Курской области - WSJ

Анна Косик
21 августа 2024, 11:23
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Граница в Курской области осталась без обороны по приказу российского генерала, который провалил оборону Харьковщины в 2022 году.
Курская область, Лапин, ВСУ
Генерал видел накопление войск ВСУ, однако не стал усиливать меры безопасности на границе / Коллаж: Главред, фото: 36 ОБрМП, росСМИ, Википедия

За несколько месяцев до прорыва украинских сил на территорию страны-агрессора России, а именно Курской области, российский генерал Лапин распустил совет, который занимался защитой региона. Из-за этого линия границы там осталась без обороны.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, именно этим решили воспользоваться ВСУ. При этом, генерал Лапин знал о скоплении украинских войск у границы, однако усиливать охрану области не считал нужным.

В результате во время прорыва в Курскую область в регионе одной из самых больших проблем России стала критическая нехватка военнослужащих.

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Кроме того, во время наступления украинцев оккупанты остались без единого центра контроля. Российские МВД, ФСБ и Министерство обороны начали между собой соревноваться за то, кто станет главным, что привело к настоящему хаосу.

Что интересно - Лапин уже терпел провал в борьбе против Украины. В 2022 году под его руководством была группировка оккупантов на Харьковском направлении. Тогда ВСУ удалось провести блестящую деоккупацию и выгнать врага из почти всей области за неделю времени.

Что такое The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, военное командование РФ передислоцировало подразделения из направления Часов Яра в Курскую область для противодействия операции Вооруженных сил Украины.

Накануне в Соединенных Штатах Америки заявили, что обсуждают с украинским руководством стратегические цели ВСУ в Курской области. Боевое мастерство украинских воинов заставило россиян поработать над ответом.

Ранее сообщалось, что Курская операция не только сорвала планы РФ захватить Сумскую область, однако и создала буферную зону. Как результат, это снизило интенсивность ее обстрелов. Кроме этого, оккупантам пришлось освободить некоторые участки фронта.

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