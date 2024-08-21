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США обсуждают с Украиной цели операции на Курщине: в Пентагоне сделали заявление

Руслана Заклинская
21 августа 2024, 02:48
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ВСУ продемонстрировали креативность и боевое мастерство в Курской области и заставили россиян поработать над ответом, сказал Пэт Райдер.
США обсуждают с Украиной цели операции на Курщине: в Пентагоне сделали заявление
США и Украина обсуждают стратегические цели на Курщине / Коллаж: Главред, фото: : 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, скриншот

Соединенные Штаты Америки обсуждают с украинским руководством стратегические цели ВСУ в Курской области. Боевое мастерство украинских воинов заставило россиян поработать над ответом. Об этом во время последнего брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

"Вы слышали, как президент Зеленский сказал, что это создание буферной зоны, поэтому мы продолжаем обсуждение, чтобы узнать больше об их целях. Наш фокус и в дальнейшем заключается в том, чтобы помочь Украине быть свободной и суверенной страной, способной сдерживать российскую агрессию в будущем", - заявил он.

Райдер также похвалил украинских военных за креативный подход и боевое мастерство, которые "заставили россиян поработать над ответом".

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"Но когда речь заходит о том, каковы их долгосрочные цели здесь, это то, что мы все еще обсуждаем с ними", - добавил представитель Пентагона.

Отвечая на вопрос о возможности снятия ограничений на удары по России, Райдер подтвердил, что американская политика в отношении дальнобойных ударов остается неизменной. Он также подчеркнул, что США постоянно ищут способы ускорения оказания помощи Украине, а контактная группа "Рамштайн" является важной площадкой для обсуждения этих вопросов.

Что такое Пентагон?

Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, на Курщине ВСУ уже смогли захватить 1300 квадратных километров территории, сообщил Главком ВСУ Александр Сырский.

Украинские военные эксперты заявили, что в случае выхода ВСУ к реке Сейм, украинцы смогут захватить еще 700 километров территории страны-агрессора РФ.

Как сообщал Главред, украинские защитники уничтожили понтонные переправы и мосты через Сейм. Однако россияне восстанавливают их, чтобы иметь пути отхода.

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