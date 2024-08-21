УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Наступление на Курщину разрушило мечты Путина об оккупации Сумщины - эксперт

Даяна Швец
21 августа 2024, 02:00
10
Генерал-лейтенант Игорь Романенко объяснил положительные последствия для Украины после открытия открытия фронта на Курщине.
Наступление на Курщину разрушило мечты Путина об оккупации Сумщины - эксперт
Курская операция сорвала планы РФ / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", росСМИ

Курская операция не только сорвала планы РФ захватить Сумскую область, однако и создала буферную зону.

Как результат, это снизило интенсивность ее обстрелов. Кроме этого, оккупантам пришлось освободить некоторые участки фронта. Агрессоры хоть и не многочисленно, однако перебрасывают военных из Украины на Курщину.

Деталями в эфире телеканала FREEДOM поделился основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, операция на Курщине играет и военное, и военно-политическое значение.

видео дня

"Планы противника на Сумскую область были сорваны благодаря организации операции, которую мы видим на Курской. Это принципиальный вопрос. Теперь на Курском направлении - санитарная зона. Это играет и военное, и военно-политическое значение. Во-первых, сейчас у россиян меньше возможностей обстреливать Сумщину. Во-вторых, операция просто уронила имидж россиян и России в целом во всем мире. И в-третьих - многие союзники Украины поддержали нас в наших достижениях", - резюмировал Игорь Романенко.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко поделился данными о том, что на других направлениях были сняты некоторые подразделения росармии.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

"Например, Купянское направление, Херсонское, Запорожское и т.д. Есть данные, что с этих направлений на Курскую область перебросили не менее пяти тысяч личного состава росармии. К слову, это уже более подготовленные, опытные подразделения. Они не снимают полки и бригады. За исключением того, что из Севастополя была выведена в Курскую область целая бригада морской пехоты. А так берут по батальонам, чтобы не срывать наступательные действия на важных участках фронта. Поэтому военных, которые ведут наступление на Востоке, стараются не трогать", - констатировал основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины".

Однако, пока успехи Украины, РФ все еще ставит целью расширение оккупации.

"Недавно российский диктатор Путин проводил совещание в Совете безопасности и ставил задачу - остановить продвижение украинских войск и отбросить их за пределы Курской области. В то же время было указание не ослаблять продвижение вперед на Востоке и захватывать как можно больше региона. Поэтому на Востоке задачи для росармии не снимаются - они и дальше пытаются подойти к ключевым городам: Торецку, Покровску, теперь уже южнее - Соледару, Часовому Яру", - рассказал генерал-лейтенант.

Операция в Курской области - последние новости:

Недавно ВСУ нанесли удар по понтонам РФ у реки Сейм. Украинские военные атаковали инженерный транспорт россиян дронами-камикадзе. После поражения цели связь с ударным БПЛА, очевидно, теряется и запись видео завершается.

Украина готовит окружение врага в Курской области. Сложная ситуация для трех тысяч оккупантов может возникнуть на реке Сейм в Курской области. На западе украинские силы уже перешли границу и взяли под контроль небольшую территорию РФ на хуторе Отруба, что в 15 квадратных километрах от реки Сейм.

В свою очередь Путин приказал "выбить" ВСУ из Курской области. Фактически, россияне сейчас пытаются направить в Курскую область "микс" подразделений со всех направлений передовой.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Курск Сумы Сумская область Игорь Романенко новости Сумской области Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

США обсуждают с Украиной цели операции на Курщине: в Пентагоне сделали заявление

США обсуждают с Украиной цели операции на Курщине: в Пентагоне сделали заявление

02:48 Мир
Попали в жесткий замес: ВСУ на Курщине полностью разбили морпехов РФ

Попали в жесткий замес: ВСУ на Курщине полностью разбили морпехов РФ

23:41 Война
Россияне атаковали Украину ракетами: в нескольких областях - мощные взрывы

Россияне атаковали Украину ракетами: в нескольких областях - мощные взрывы

23:33 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ждать осталось недолго : когда закончится война - новый прогноз 17379

"Ждать осталось недолго": когда закончится война - новый прогноз

Оптическая иллюзия для гениев: найти лестницу за 5 секунд смогут лишь единицы 13570

Оптическая иллюзия для гениев: найти лестницу за 5 секунд смогут лишь единицы

Ребус для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 12 секунд найти тюленя 12215

Ребус для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 12 секунд найти тюленя

Раствор за копейки отмоет любую кастрюлю и сковородку: как его приготовить 7813

Раствор за копейки отмоет любую кастрюлю и сковородку: как его приготовить

Последние новости

02:50

Еще не потрачено ни копейки: фонд Охматдета, который собирал деньги простаивает

02:48

США обсуждают с Украиной цели операции на Курщине: в Пентагоне сделали заявление

02:00

Наступление на Курщину разрушило мечты Путина об оккупации Сумщины - эксперт

01:56

Путин и Кадыров назвали себя пехотинцами: диктатор приехал в Чечню за военными

01:07

Как дома, без враждебности: беженцы Суджи рассказали, как им живется в Украине

Из-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - СунгуровскийИз-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - Сунгуровский
00:35

Мы не оккупировали эти территории - в МВСУ рассказали о комендатуре на Курщине

20 августа, вторник
23:41

Попали в жесткий замес: ВСУ на Курщине полностью разбили морпехов РФ

23:33

Россияне атаковали Украину ракетами: в нескольких областях - мощные взрывы

23:31

Скоро оккупанты получат "подарки": в ВСУ сделали интригующее заявление

Реклама
23:17

Особенно актуально в жару: почему холодильник перестал морозить - основные причиныВидео

23:00

На те же грабли: РФ восстановила разрушенную переправу на Курщине через СеймВидео

22:55

Елена Зеленская встретилась со своей лучшей подругой во время важного визита

22:50

Нефтебаза под Ростовом горит и взрывается третьи сутки: РФ привлекла авиациюВидео

22:39

В Украине стремительно "падают" цены на популярные овощи и фрукты: что подешевело

22:23

Россияне снова заблудились: в Румынии нашли обломки вероятного беспилотника РФ

22:22

"Я имею право": молчунья Клара Новикова показала свою позицию насчет войны в Украине

21:58

История циклична. Чем для нас важен "кейс" Азербайджана в БРИКСмнение

21:56

Жена путиниста Петросяна устроила публичную расправу над фанаткой - что случилось

21:43

На Запорожье зафиксировано "нетипичное поведение" РФ: в ОСГВ "Таврия" раскрыли ситуацию

21:33

Только одна начинка: волшебный пирог, в котором тесто исчезает при выпечкеВидео

Реклама
21:33

Обещание не выполняется: Bloomberg заявляет о срыве доставки ПВО для Украины

21:20

Свет будет всегда: когда отменят графики отключения электроэнергии

20:57

Прямая дорога на Павлоград: Безуглая рассказала, что будет, если Покровск рухнет

20:38

Россия использовала новое оружие в боях под Курском: эффективно ли

20:29

Поднимается на вершины гор без палки: что известно о новом самом старом человеке в мире

20:25

Пережила две войны, "испанку" и Covid: в 117 лет умер самый старый человек в мире

19:49

Украину атакует невыносимая жара: до каких температур "разжарит" регионы

19:15

Исчезнет из дома навсегда: что кладут в шкаф, чтобы спасти вещи от молиВидео

19:14

Эксперт: ВСУ загнали россиян в "ловушку" под Курском, те - в шаге от окружения

19:10

Вся правда об операции на Курщинемнение

19:02

Россияне обстреляли детское кафе на Запорожье: ранены дети

18:37

Критикуя ратификацию Римского статута, партия Порошенко играет на руку Кремлю - политолог

18:35

Свет будут выключать в течение восьми часов: как будут действовать графики 21 августа

18:34

ВСУ мощно продвинулись вперед: Сырский - об удивительных результатах операции под Курском

18:02

Зеленский поддержал запрет УПЦ МП: в печально известной церкви злобно отреагировали

17:58

Взорвал "комбата-мясника" и перешел на сторону ВСУ: детали мощной операции "Очерет"Видео

17:55

Сдирать обои не нужно: как покрасить стены в комнате - простой метод

17:37

Покровск не по зубам: армия РФ увязнет в промзоне - эксперт Селезнев

17:20

Цифра удивит многих: как часто нужно стирать джинсы - исследование

17:13

Россия разгоняет истерику из-за "американской ЧВК" в Курской области: заявление МИД

Реклама
17:09

Начнется период бед и страданий: что нельзя делать 21 августа

17:08

Как россияне скулят из-за мостореза на КурщинеВидеоблоги

17:07

Бегство от возможного "котла" не удалось: ВСУ нанесли удар по понтонам РФ у реки СеймВидео

17:05

Запрет УПЦ МП в Украине: что творили "священники" во время войны и что им грозит

16:45

Не только ценой и цветом: чем отличается цукини от кабачка - простое объяснение

16:32

Дезертиров не будут наказывать: Рада декриминализировала дезертирство и "самоволку"

16:12

Буду скучать за ней: дочь Тома Круза покинула родительский дом

16:04

В Раду на ковер: министра энергетики экстренно вызывают из-за коррупционных схем

15:59

Bloomberg: Зеленский обратился к странам ЕС с тайной просьбой

15:59

Украинская звезда Олимпиады сообщила о беременности

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять