Наступление на Курщину разрушило мечты Путина об оккупации Сумщины - эксперт

Генерал-лейтенант Игорь Романенко объяснил положительные последствия для Украины после открытия открытия фронта на Курщине.

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Курская операция сорвала планы РФ / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", росСМИ

Курская операция не только сорвала планы РФ захватить Сумскую область, однако и создала буферную зону.

Как результат, это снизило интенсивность ее обстрелов. Кроме этого, оккупантам пришлось освободить некоторые участки фронта. Агрессоры хоть и не многочисленно, однако перебрасывают военных из Украины на Курщину.

Деталями в эфире телеканала FREEДOM поделился основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, операция на Курщине играет и военное, и военно-политическое значение.

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"Планы противника на Сумскую область были сорваны благодаря организации операции, которую мы видим на Курской. Это принципиальный вопрос. Теперь на Курском направлении - санитарная зона. Это играет и военное, и военно-политическое значение. Во-первых, сейчас у россиян меньше возможностей обстреливать Сумщину. Во-вторых, операция просто уронила имидж россиян и России в целом во всем мире. И в-третьих - многие союзники Украины поддержали нас в наших достижениях", - резюмировал Игорь Романенко.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко поделился данными о том, что на других направлениях были сняты некоторые подразделения росармии.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

"Например, Купянское направление, Херсонское, Запорожское и т.д. Есть данные, что с этих направлений на Курскую область перебросили не менее пяти тысяч личного состава росармии. К слову, это уже более подготовленные, опытные подразделения. Они не снимают полки и бригады. За исключением того, что из Севастополя была выведена в Курскую область целая бригада морской пехоты. А так берут по батальонам, чтобы не срывать наступательные действия на важных участках фронта. Поэтому военных, которые ведут наступление на Востоке, стараются не трогать", - констатировал основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины".

Однако, пока успехи Украины, РФ все еще ставит целью расширение оккупации.

"Недавно российский диктатор Путин проводил совещание в Совете безопасности и ставил задачу - остановить продвижение украинских войск и отбросить их за пределы Курской области. В то же время было указание не ослаблять продвижение вперед на Востоке и захватывать как можно больше региона. Поэтому на Востоке задачи для росармии не снимаются - они и дальше пытаются подойти к ключевым городам: Торецку, Покровску, теперь уже южнее - Соледару, Часовому Яру", - рассказал генерал-лейтенант.

Операция в Курской области - последние новости:

Недавно ВСУ нанесли удар по понтонам РФ у реки Сейм. Украинские военные атаковали инженерный транспорт россиян дронами-камикадзе. После поражения цели связь с ударным БПЛА, очевидно, теряется и запись видео завершается.

Украина готовит окружение врага в Курской области. Сложная ситуация для трех тысяч оккупантов может возникнуть на реке Сейм в Курской области. На западе украинские силы уже перешли границу и взяли под контроль небольшую территорию РФ на хуторе Отруба, что в 15 квадратных километрах от реки Сейм.

В свою очередь Путин приказал "выбить" ВСУ из Курской области. Фактически, россияне сейчас пытаются направить в Курскую область "микс" подразделений со всех направлений передовой.

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