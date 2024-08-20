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Взорвал "комбата-мясника" и перешел на сторону ВСУ: детали мощной операции "Очерет"

Ангелина Подвысоцкая
20 августа 2024, 17:58обновлено 20 августа, 18:39
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Россиянин с позывным "Сильвер" решил перейти на сторону Украины из-за систематических военных преступлений командования РФ.
операция
Россиянин взорвал офицеров и перешел на сторону Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российский оккупанты решил перейти на сторону Украины и для этого даже взорвал свой штаб с офицерами батальона "Шторм Z". Детали мощной спецоперации "Очерет" рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

24-летний россиянин зимой 2024 года сам вышел на связь с Легионом "Свобода России" и заявил, что уже не может терпеть систематические военные и другие преступления командования, включая избиения и казни других оккупантов. Он рассказал, что находится в должности пилота FPV и имеет позывной "Сильвер".

"В рамках взаимодействия с российским военнослужащим Украина смогла получить ценные разведывательные данные о расположении, численности и намерениях врага на конкретном направлении фронта", - говорится в сообщении.

"Сильвер" решил взорвать комбата и других российских офицеров. Он бросил гранату в вентиляционное отверстие подвала штаба оккупационного подразделения "Шторм Z", где было около 15 человек.

"В этом помещении была труба прямо над кроватью, где спал комбат. Она выходила на улицу рядом с подъездом, и мы решили в эту трубу бросить гранату или две, чтобы они рядом с ними взорвались", - рассказал он.

После этого россиянин сбежал на подконтрольную Украине территорию по заранее продуманному маршруту.

Легион Свобода России опубликовал видео со скрытой камеры во время выполнения этой задачи.

Смотрите видео с операцией "Очерет":

Как утверждает сам россиянин, он пошел на контракт в армию с целью перейти через линию фронта на украинскую сторону и вступить в ряды "Легиона Свобода России".

Смотрите видео о том, как россиянин взорвал свой штаб с офицерами РФ:

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