Взорвал "комбата-мясника" и перешел на сторону ВСУ: детали мощной операции "Очерет"

Россиянин с позывным "Сильвер" решил перейти на сторону Украины из-за систематических военных преступлений командования РФ.

https://glavred.info/ukraine/szheg-kuchu-oficerov-i-pereshel-na-storonu-ukrainy-detali-moshchnoy-operacii-ocheret-10590131.html Ссылка скопирована

Россиянин взорвал офицеров и перешел на сторону Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российский оккупанты решил перейти на сторону Украины и для этого даже взорвал свой штаб с офицерами батальона "Шторм Z". Детали мощной спецоперации "Очерет" рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

24-летний россиянин зимой 2024 года сам вышел на связь с Легионом "Свобода России" и заявил, что уже не может терпеть систематические военные и другие преступления командования, включая избиения и казни других оккупантов. Он рассказал, что находится в должности пилота FPV и имеет позывной "Сильвер".

"В рамках взаимодействия с российским военнослужащим Украина смогла получить ценные разведывательные данные о расположении, численности и намерениях врага на конкретном направлении фронта", - говорится в сообщении.

"Сильвер" решил взорвать комбата и других российских офицеров. Он бросил гранату в вентиляционное отверстие подвала штаба оккупационного подразделения "Шторм Z", где было около 15 человек.

"В этом помещении была труба прямо над кроватью, где спал комбат. Она выходила на улицу рядом с подъездом, и мы решили в эту трубу бросить гранату или две, чтобы они рядом с ними взорвались", - рассказал он.

После этого россиянин сбежал на подконтрольную Украине территорию по заранее продуманному маршруту.

Легион Свобода России опубликовал видео со скрытой камеры во время выполнения этой задачи.

Смотрите видео с операцией "Очерет":

Как утверждает сам россиянин, он пошел на контракт в армию с целью перейти через линию фронта на украинскую сторону и вступить в ряды "Легиона Свобода России".

Смотрите видео о том, как россиянин взорвал свой штаб с офицерами РФ:

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред